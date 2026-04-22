Elgart: “El peronismo entrerriano no tiene un liderazgo y necesita lograr consensos para legitimar un ganador”

El consultor político de Gualeguaychú, Carlos Elgart, analizó el contexto nacional y la baja en la imagen de la gestión presidencial, así como el escenario de cara a las elecciones del 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Elgart explicó que la baja de la imagen presidencial en las encuestas es producto de “un desgaste de gestión; algo muy parecido también le pasó a todos los Presidentes en el tercer año electoral (Mauricio) Macri que después de haber tenido un gran triunfo en el 2017 y de ser su mejor año en términos económicos, el gobierno se desbarrancó rápidamente”.

“Hacer futurología en Argentina es muy complicado, no solamente por la virulencia de la Argentina, sino también porque la Argentina está metida en un mundo que está siendo virulento, entonces uno no podría pronosticar hacia el futuro que los datos que hoy da una encuesta se puedan proyectar al 2027; nos están marcando una realidad. Ahora, dentro de esa realidad, el oficialismo dispone de una cierta ventaja porque hoy en términos nacionales La Libertad Avanza es el único partido nacional constituido donde el Presidente tiende a ordenar de cara al proceso electoral; en cambio no pasa así con la oposición, y, de hecho, en estos días está entrando el pedido de anulación de las PASO porque la PASO lo que permite es ordenar a la oposición, y lo que está haciendo el gobierno es sacar las PASO para complicar el armado de la oposición. Forma parte de las estrategias electorales. Y, por otro lado, también hay un guiño del gobierno nacional hacia los gobernadores cercanos de desdoblar”, analizó.

Al respecto, vaticinó que “también en esa corriente estaría el análisis de (Rogelio) Frigerio y está visto en el escenario de que es muy probable que los gobernadores opositores al gobierno, como hicieron la otra vez, desdoblen, para un poco exponer su gestión y exponer los contrastes con la gestión nacional. Y entonces, para ir contrastando las posibles derrotas que el gobierno tenga en algunas provincias que les son más adversas, como Córdoba o provincia de Buenos Aires, y compensar con triunfos locales donde los gobernadores miden bien en sus territorios. Esas son todas especulaciones que se están armando en abril”.

Explicitó que para evitar que la baja de Milei provoque una baja de imagen de Frigerio “es el desdoblamiento”. “En el caso de haber un desdoblamiento, lo que va a poner el gobernador es, precisamente, en juego su gestión para no poner la discusión en términos nacionales. Todo esto depende de cómo le vaya la economía. Hoy si miramos la microeconomía la situación está muy deteriorada y eso se ve en la baja del humor de la gente y donde comienzan a afectar los indicadores hacia futuro de esperanza de la gente, que es lo que anteriormente se mostraba más alto. Estamos en un contexto de mucha virulencia y todo depende de cómo le va a ser la economía”, señaló.

En tal sentido, indicó que “si a la economía le va bien, posiblemente los gobernadores no desdoblen, y si sienten que el Presidente los tracciona hacia arriba, los gobernadores van a ir junto con el Presidente. Pero, si la situación se ve un poco más compleja, es probable que estos gobernadores desdoblen, con el guiño de la Casa Rosada, para ir contrastando las posibles derrotas que tengan en aquellas provincias que son más adversas al gobierno. Entendiendo que hoy el gobierno aún en esta situación de deterioro, le está yendo un poco mejor en el interior que en la provincia de Buenos Aires”.

Poniendo en números la baja de imagen, Elgart consignó que “viene de un deterioro que por ahí repuntó un poco en la última elección, pero que ahora está orillando el 40%, en algunos casos menos, puede llegar al 35%” y aclaró que “la imagen de Javier Milei es un poco más alta que la aprobación de gestión”.

“Todavía se mantiene una diferencia entre la imagen de Javier Milei y la gestión, pero obviamente estamos viviendo una situación de mucho deterioro social y también de la cuestión de la pérdida de empleo formal, donde las únicas dos provincias que manifestaron un crecimiento del empleo son Río Negro y Neuquén, que es donde se está dando una situación aparte del resto del país por la gran inversión de la política minera y energética, pero después el resto del sector industrial y comercial está siendo muy golpeado. La economía hoy está siendo como una K, donde hay hacia arriba los sectores que están marcando un crecimiento que es la minería, la energía, el sector financiero, el campo –que son los que están traccionando- y hacia abajo donde les está golpeando más porque son los que más mano de obra dan, que es el comercio, la industria, y todo lo que es el sector de construcción”, describió.

Agregó que “cuando uno ve la compra del cemento, algunos esperan que se comience a recuperar, por alguna cuestión de la obra pública en manos privadas, pero hasta ahora eso no se está viendo. Y eso es lo que está golpeando a su vez la inflación. Hay un efecto inercial de la inflación, y sumado a esto una inflación importada que está teniendo el mundo producto de la crisis con Irán”.

En este marco, planteó que “hoy el mayor desafío está en la oposición, en qué alternativa se le puede dar a ese 60% de personas que está descontento. Hay un sector que siempre estuvo descontento con el gobierno, es un tercio de esos votantes que son los que siempre estuvieron del otro lado. Pero lo que se está viendo es el descontento de aquellos que oportunamente lo apoyaron por ciertas virtudes que el gobierno tuvo en términos económicos, con cierta esperanza y que hoy eso se está deteriorando, por una inflación en alza, por un dólar que se devaluó un 7% con respecto al peso y la inflación que fue del 9% en estos 4 meses, y todo eso trae complicaciones en ciertos sectores económicos. También hay una caída de consumo y hay una situación complicada, pero de acá al 2027 se pueden plantear muchos escenarios”.

“El gran desafío está en la oposición. Y ahí comienzan a verse en términos nacionales ciertos movimientos del peronismo donde vamos a ver básicamente dos provincias que habrá que observar, porque marcan liderazgos distintos y perfiles distintos dentro del peronismo. Una es provincia de Buenos Aires, con (Axel) Kicillof y sus problemas internos, y otra es Córdoba. Son las dos provincias donde vamos a comenzar a ver ciertos movimientos especulativos en términos de potenciales adversarios hacia el 2027, que son dos características distintas. Hay que mirar en esas provincias los potenciales movimientos”, advirtió.

Respecto de la oposición en Entre Ríos, analizó que “al peronismo se le facilita y le es mucho más fácil y más cómodo organizarse en torno a un líder, pero eso es lo que no hay hoy. Entonces, lo que tiene que haber son consensos, acuerdos, y buscar mecanismos internos. En la elección pasada se vio el problema que tuvo el peronismo y se vio el quiebre, no pudo institucionalizar un sistema transparente para poder construir consensos, y el peronismo se partió en dos o tres pedazos, lo cual tuvo un cierto costo. Entonces, por eso digo que el gran desafío está en la oposición, de qué posibilidades de armado y de buscar mecanismos institucionales que permitan ese armado y no generen consecuencias negativas de cara al 2027”.

“Hoy no hay un liderazgo fuerte y hay algunos liderazgos dentro de la provincia de Entre Ríos que hay que también poner la mirada sobre ciertos intendentes, que son los que tienen para mostrar buenas gestiones y que también pueden tener la posibilidad de competir por una candidatura a gobernador en el 2027. Ahí está el problema de cómo se logra construir a través de mecanismos institucionales internos dentro del peronismo, porque hoy no hay un liderazgo que diga ‘súmense al vagón detrás de mí’. Hay figuras, pero ninguno reúne los consensos, no hay un consenso automático de estas figuras, por eso que el peronismo necesita construir mecanismos institucionales que permitan ordenar ese proceso y legitimar a un ganador para que todos confluyan detrás de eso. Eso hoy no lo hay”.

“Para lograr eso las PASO serían una herramienta importante y por eso parte de la estrategia del gobierno es sacar las PASO para perjudicar a la oposición, para desordenarla, porque las PASO le permiten ordenarse a la oposición y da un mecanismo de legitimidad institucional. El oficialismo no lo precisa porque el oficialismo se ordena detrás del Presidente; el Presidente es el que ordena al oficialismo, y ahí está la diferencia”, explicó.

Por último, evaluó que “todos los años electorales son años de mucha turbulencia política y esa turbulencia política a veces genera turbulencia económica. En este aspecto el gobierno está generando una especie de blindaje comprando divisas como nunca –el Banco Central está llegando a cerca de los 6.000 millones de dólares de compra de divisa-, tiene el swap norteamericano que no lo usó, aunque pierda Trump –que es lo que va a pasar en noviembre de este año-, y hay un importante ingreso de dólares, que es lo que mantiene el dólar bajo, tanto por la parte de cosechas récord que se están dando como por las inversiones energéticas. Con todo esto el gobierno está planteando para el año que viene tratar de lograr una cierta calma cambiaria, porque siempre es un problema muy sensible para los gobiernos. Y después, del otro lado, vas a tener los conflictos propios que se van a dar como siempre, los enojos, los rechazos, que el radicalismo va a querer tener su lugar. A esa novela la vemos siempre. Y el tema es cómo se va a negociar”.

“Yo estimo que, si el gobernador desdobla, con el guiño de la Casa Rosada, porque eso también recomienda la estrategia electoral de la Casa Rosada, creo que el gobernador, al presidir su territorio, tiene más posibilidades de negociar ciertos cargos, sabiendo que en la anterior elección se dio prácticamente todo, de poder recomponer su situación de poder en la provincia. Eso es una posibilidad cuando se desdobla, el poder recae más sobre el gobernador a la hora de negociar que cuando uno va traccionado en la lista nacional. Pero son todas especulaciones que hay que ir viendo cómo se va dando este proceso”, concluyó.