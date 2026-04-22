Vóleibol: el paranaense Vicentín, en una nueva lista de la selección argentina

El paranaense Luciano Vicentín integra una nueva lista de la selección argentina de vóleibol.

Cada vez falta menos para que arranquen las competencias de la selección argentina de vóleibol en este 2026 y la Albiceleste definió su lista para la VNL, el primer desafío del año en la previa del Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028 de septiembre próximo.

Entre los citados por el cuerpo técnico aparece el paranaense Luciano Vicentín.

Argentina debutará en la VNL el próximo 10 de junio, en Brasil, primera escala. Luego viajará a Polonia y Japón para disputar el Week 2 y 3, respectivamente.

Para la ocasión, el cuerpo técnico de la selección, con Horacio Dileo a la cabeza, eligió los 28 jugadores que conforman la denominada lista larga para la VNL que se avecina.

En tanto que para esta temporada regresarán a la Selección Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo.

La lista argentina

ARMADORES

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Matías Giraudo

Federico Arquez

Nehuén D’Aversa

PUNTAS

Luciano Palonsky

Luciano Vicentín

Jan Martínez

Ignacio Luengas

Manuel Armoa

Tomás López

Lucas Conde

Fausto Díaz

Federico Debonis

CENTRALES

Agustín Loser

Martín Ramos

Nicolás Zerba

Joaquín Gallego

Imanol Salazar

Gustavo Maciel

OPUESTOS

Pablo Kukartsev

Germán Gómez

Pablo Denis

Mauro Gay

LÍBEROS

Franco Massimino

Santiago Arroyo

Federico Trucco

Manuel Albrecht