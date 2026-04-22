Vóleibol: el paranaense Vicentín, en una nueva lista de la selección argentina

El paranaense Luciano Vicentín integra una nueva lista de la selección argentina de vóleibol.
Cada vez falta menos para que arranquen las competencias de la selección argentina de vóleibol en este 2026 y la Albiceleste definió su lista para la VNL, el primer desafío del año en la previa del Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028 de septiembre próximo.
Entre los citados por el cuerpo técnico aparece el paranaense Luciano Vicentín.
Argentina debutará en la VNL el próximo 10 de junio, en Brasil, primera escala. Luego viajará a Polonia y Japón para disputar el Week 2 y 3, respectivamente.
Para la ocasión, el cuerpo técnico de la selección, con Horacio Dileo a la cabeza, eligió los 28 jugadores que conforman la denominada lista larga para la VNL que se avecina.
En tanto que para esta temporada regresarán a la Selección Martín Ramos, Tomás López, Franco Massimino y Santiago Arroyo.
La lista argentina
ARMADORES
Luciano De Cecco
Matías Sánchez
Matías Giraudo
Federico Arquez
Nehuén D’Aversa
PUNTAS
Luciano Palonsky
Luciano Vicentín
Jan Martínez
Ignacio Luengas
Manuel Armoa
Tomás López
Lucas Conde
Fausto Díaz
Federico Debonis
CENTRALES
Agustín Loser
Martín Ramos
Nicolás Zerba
Joaquín Gallego
Imanol Salazar
Gustavo Maciel
OPUESTOS
Pablo Kukartsev
Germán Gómez
Pablo Denis
Mauro Gay
LÍBEROS
Franco Massimino
Santiago Arroyo
Federico Trucco
Manuel Albrecht