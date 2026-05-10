Argentinos superó a Lanús y fue el único local que ganó el sábado

Este sábado por la noche, Argentinos Juniors recibió a Lanús en el marco del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El duelo se disputó en el estadio Diego Maradona y contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Facundo Tello.

El primero en contar con una ocasión en el partido fue el visitante, luego de una buena acción individual de Marcelino Moreno en la medialuna del área. El mediocampista aguantó la marca de tres rivales y remató casi cayéndose. Su disparo se fue cerca del costado derecho del arco defendido por Brayan Cortés.

La respuesta del Bicho fue con un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo que no encontró conexiones. Por el costado derecho, fuera del área grande, apareció Leandro Lozano, que sacó un potente disparo al costado izquierdo del arco defendido por Nahuel Losada, que rechazó hacia el tiro de esquina.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos. Un buen centro de tiro libre desde la derecha impulsado por Nicolás Oroz llegó a la cabeza de Francisco Álvarez. El sanjuanino ex Patronato cabeceó y metió el balón contra el poste derecho del arco de Losada. Golazo y 1-0 para el Bicho.

El Granate reaccionó con una buena acción individual de Moreno por la izquierda. El mediocampista intentó el pase y la definición sin éxito. En el rebote tras su disparo de cara a Cortés, Sasha Marcich intentó con un cabezazo que Alan Lescano despejó oportunamente sobre la línea.

Ya en la segunda mitad, el Bicho generó la primera ocasión con un desborde por derecha de Nicolás Oroz que terminó en centro bajo para la llegada de Alan Lescano. El mediocampista intentó definir por encima de Losada, pero el balón fue despejado por un defensor. La jugada continuó y luego de una serie de rebotes llegó el potente remate de Lozano desde afuera del área que Losada primero rechazó hacia arriba y luego controló con las manos.

El equipo visitante tuvo una chance clarísima en un tiro de esquina desde la derecha en el que hubo un primer cabezazo que bajó el balón para Lucas Besozzi, que no consiguió definir en su ingreso al área chica.

Sobre el final del encuentro Argentinos lo liquidó con un auténtico golazo de Lescano. El mediocampista recibió en la medialuna del área. Controló y giró con un toque de taco y luego remató de zurda al ángulo superior izquierdo de la valla de Losada. Golazo, 2-0 y final del partido.

La victoria metió a Argentinos Juniors a los cuartos de final, en los que enfrentará a Huracán, que logró un épico triunfo ante Boca. Para el Granate quedarán los partidos de Copa Libertadores antes del receso por el Mundial.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 2-0 Lanús.



Goles:

28’PT: Francisco Álvarez.

51’ST: Alan Lescano.



Formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano; Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

DT: Nicolás Diez.



Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Ramiro Carrera.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

15’ST: ingresó Iván Morales por Hernán López Muñoz (ARG).

15’ST: ingresó Diego Porcel por Facundo Jainikoski (ARG).

19’ST: ingresó Lucas Besozzi por Dylan Aquino (LAN).

19’ST: ingresó Yoshan Valois por Eduardo Salvio (LAN).

34’ST: ingresó Matías Sepúlveda por Agustín Medina (LAN).

34’ST: ingresó Felipe Peña Biafore por Sasha Marcich (LAN).

38’ST: ingresó Enzo Pérez por Nicolás Oroz (ARG).

38’ST: ingresó Claudio Bravo por Sebastián Prieto (ARG).

44’ST: ingresó Erik Godoy por Tomás Molina (ARG).

40’ST: ingresó Walter Bou por Ramiro Carrera (LAN).



Amonestados:

21’PT: Román Riquelme (ARG).

22’PT: Eduardo Salvio (LAN).

23’PT: Dylan Aquino (LAN).

41’PT: Federico Fattori (ARG).

25’ST: Diego Porcel (ARG).

29’ST: Tomás Guidara (LAN).

33’ST: Marcelino Moreno (LAN).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Facundo Tello.



Estadio: Diego Armando Maradona.

Video: Liga Profesional.