Gualeguaychú tendrá el primer Club de Arqueología del país

La ciudad de Gualeguaychú sumará una propuesta inédita en el país: en junio comenzará a funcionar el Club de Arqueología Gualeguaychú (CAG), el primero de su tipo en Argentina, orientado a la investigación, formación y participación comunitaria en torno a la arqueología y la antropología.

La iniciativa surge desde el enfoque de la ciencia ciudadana y propone talleres, encuentros y expediciones comunitarias para acompañar investigaciones científicas arqueológicas y antropológicas de escala local, además de debatir problemáticas vinculadas a poblaciones prehispánicas y posthispánicas.

Las actividades serán coordinadas por los profesionales de Arqueoterra/Delegación Entre Ríos, el profesor y licenciado Axel Rex Weissel y la profesora y licenciada Micaela Rossi. Los encuentros se realizarán de manera presencial el primer sábado de cada mes, de 9 a 13, con posibilidad de sumar nuevas jornadas en el futuro.

“El CAG ha sido pensado como un dispositivo social que investiga lo enterrado y lo invisible con herramientas y metodologías de la arqueología, la antropología social y otras ciencias sociales y humanidades”, explicó Weissel. Además, señaló que el proyecto busca convertirse en “un espacio educativo transversal y bajo una pedagogía de la acción, gestión e investigación patrimonial participativa”.

El club acompañará el proyecto de investigación “Primeras aproximaciones arqueológicas al período posthispánico y al proceso de la modernidad de la Ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos”, impulsado por Arqueoterra y autorizado mediante el Decreto provincial Nº 3.503/25.

Por su parte, Rossi destacó que la propuesta toma como referencia experiencias de arqueología pública y comunitaria desarrolladas en Latinoamérica, así como trabajos realizados con veteranos de Malvinas por equipos especializados en arqueología social.

La participación será abierta a toda persona mayor de 16 años, sin necesidad de conocimientos previos. También se habilitará la modalidad para socios no residentes en la ciudad, mediante encuentros virtuales trimestrales.

Desde la organización señalaron además que el proyecto busca generar espacios de recreación colectiva, memoria activa y fortalecimiento comunitario, vinculando patrimonio, ciencia y bienestar social.

Quienes deseen sumarse podrán realizar la inscripción de manera virtual o durante las jornadas presenciales. La primera actividad está prevista para el sábado 6 de junio.

Más información en Arqueoterray en las redes sociales oficiales del proyecto.