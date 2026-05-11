Viceintendente entrerriano terminó detenido tras negarse al test de alcoholemia en Paraná

El viceintendente de Conscripto Bernardi (departamento Federal), Miguel Ángel Ramón Cena, fue detenido este lunes por la noche en la ciudad de Paraná tras un procedimiento policial en el que quedó acusado de resistencia a la autoridad. Es la segunda vez que lo detienen en la capital provincial, ya que el año pasado se dio una situación parecida en la zona del Thompson.

Según se informó a ANÁLISIS, el hecho ocurrió en la zona de Andrés Pazos y Ferré, luego de que un llamado alertara sobre un hombre presuntamente alcoholizado que se había subido a un automóvil Toyota Corolla. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Segunda localizó el vehículo en inmediaciones de Andrés Pazos y La Rioja e identificó al conductor como Cena, de 40 años.

De acuerdo al parte policial, el funcionario “emanaba un fuerte olor etílico” y, al ser abordado por los efectivos, se mostró ofuscado y comenzó a agredir verbalmente al personal, intentando incluso empujarlos y negándose a colaborar con el procedimiento.

Ante esa situación, los uniformados procedieron a demorarlo. Además, agentes de Tránsito municipal retuvieron el vehículo mediante acta por falta de documentación y por la negativa del conductor a realizarse el test de alcoholemia.

La fiscal de Litigación, Carolina Guzmán, dispuso la correcta identificación del involucrado y que quedara supeditado a la causa por resistencia a la autoridad. No obstante, posteriormente se ordenó su alojamiento en la División Tribunales debido a que, según se indicó, también se negó a colaborar con el procedimiento en la División Antecedentes Personales.

Desde la fuerza se confirmó que el detenido ocupa actualmente el cargo de viceintendente de Conscripto Bernardi.