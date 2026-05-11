Merlos, Echenique, Herrera y Rey Hilfer serán los árbitros de cuartos de final

Los árbitros designados para los cuartos de final del Torneo Apertura de la LPF.
Luego de un fin de semana con emociones y sorpresas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este lunes los árbitros para los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Los encuentros comenzarán este martes y concluirán el miércoles.
La acción comenzará en Córdoba con Belgrano-Unión de Santa Fe este martes desde las 19, con el arbitraje de Andrés Merlos. El Pirata dejó en el camino a su clásico, Talleres, por 1 a 0; mientras que el Tatengue dio la nota al eliminar por 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, líder de la Zona B.
En el segundo turno de la jornada, a partir de las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Huracán, que viene de tachar a Boca en La Bombonera con un triunfo por 3 a 2. El Bicho, por su parte, llega tras un sólido triunfo ante Lanús por 2 a 0. El juez principal en La Paternal será Fernando Echenique.
El miércoles continuará la acción con el choque de Academias entre Rosario Central y Racing, desde las 18.45, con Darío Herrera como responsable de impartir justicia. El Canalla venció a Independiente por 3 a 1 en el Gigante de Arroyito, donde querrá dar cuenta del equipo de Gustavo Costas, verdugo de Estudiantes de La Plata (1º de la Zona A) por 1 a 0.
El mismo día, desde las 21.30, River enfrentará a Gimnasia La Plata en el estadio Monumental, donde venció a San Lorenzo de Almagro por penales, luego de empatar agónicamente 2 a 2. El Lobo, en tanto, doblegó a Vélez Sarsfield por 1 a 0 en el Bosque. El réferi designado es Leandro Rey Hilfer.
Martes 12 de mayo
19 Belgrano (5°B) – Unión (8°A)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
Miércoles 13 de mayo
18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez
Cabe destacar que las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.