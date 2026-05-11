Merlos, Echenique, Herrera y Rey Hilfer serán los árbitros de cuartos de final

Luego de un fin de semana con emociones y sorpresas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este lunes los árbitros para los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Los encuentros comenzarán este martes y concluirán el miércoles.

La acción comenzará en Córdoba con Belgrano-Unión de Santa Fe este martes desde las 19, con el arbitraje de Andrés Merlos. El Pirata dejó en el camino a su clásico, Talleres, por 1 a 0; mientras que el Tatengue dio la nota al eliminar por 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, líder de la Zona B.

En el segundo turno de la jornada, a partir de las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Huracán, que viene de tachar a Boca en La Bombonera con un triunfo por 3 a 2. El Bicho, por su parte, llega tras un sólido triunfo ante Lanús por 2 a 0. El juez principal en La Paternal será Fernando Echenique.

El miércoles continuará la acción con el choque de Academias entre Rosario Central y Racing, desde las 18.45, con Darío Herrera como responsable de impartir justicia. El Canalla venció a Independiente por 3 a 1 en el Gigante de Arroyito, donde querrá dar cuenta del equipo de Gustavo Costas, verdugo de Estudiantes de La Plata (1º de la Zona A) por 1 a 0.

El mismo día, desde las 21.30, River enfrentará a Gimnasia La Plata en el estadio Monumental, donde venció a San Lorenzo de Almagro por penales, luego de empatar agónicamente 2 a 2. El Lobo, en tanto, doblegó a Vélez Sarsfield por 1 a 0 en el Bosque. El réferi designado es Leandro Rey Hilfer.

Martes 12 de mayo

19 Belgrano (5°B) – Unión (8°A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo

18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Cabe destacar que las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.