El gobierno recibió 17 ofertas para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos incluye

La administración nacional realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. El anuncio lo encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó que en total se presentaron 17 oferentes interesados en la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

La convocatoria alcanzó a corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En esos distritos, el esquema propuesto busca mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.

Según la información oficial, la Etapa II-B comprende los siguientes segmentos: el Tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Tramo Puntano, que abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008; y el Tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

El ministro Caputo destacó que el proceso se desarrolla sin subsidios y que el esquema reemplaza gasto público por inversión privada. El objetivo oficial apunta a lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, promover la inversión y generar infraestructura vial mejorada para la población. “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo. El mes pasado ya habían sido abiertos los sobres para le Etapa II-A.

La apuesta a la construcción

Se trata de un sector clave para el repunte de la economía. Durante la participación en Expo EFI, Caputo afirmó que se viene los mejores 18 meses y que sectores que venían rezagados mostraron signos positivos durante marzo entre ellos la construcción. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó. Lo que, en su visión, no solo va a ayudar a reactivar la economía, sino también a ganar productividad en términos de la logística.

“Empieza el proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio; entonces, a partir de junio se vienen los mejores meses. Ahora estamos en un proceso de recuperación”, afirmó Caputo en la entrevista y que los impulsos vendrán de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales más la una adhesión mayor por parte de los contributentes a Ley de Inocencia Fiscal y del sector privado a la Ley de Modernización Laboral.

En marzo, según el Indec, la construcción creció 12,7% respecto al mismo período de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el sector muestra una mejora de 3,9% frente a los primeros tres meses de 2025. Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento.