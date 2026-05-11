Guillermo Michel pidió investigar “a fondo” la causa SIRA y recordó que ya se dictaron dos sobreseimientos

Imagen de archivo de Guillermo Michel que es en la actualidad diputado nacional, pero antes fue director general de Aduana.

El ex director general de Aduana y actual diputado nacional (PJ-Entre Ríos), Guillermo Michel, reclamó que la Justicia “investigue a fondo” la causa vinculada al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y recordó que los hechos “ya fueron investigados en dos oportunidades” con sobreseimiento de funcionarios.

Luego de que se levantara el secreto de sumario en el expediente, Michel afirmó que quienes ejercen responsabilidades públicas tienen la obligación de rendir cuentas ante la Justicia y la sociedad.

Asimismo, sostuvo que la investigación actual “no es en base a lo que surge del expediente, sino a lo que informan los medios” y remarcó que las supuestas irregularidades con falsos gestores ya habían sido analizadas previamente, consignó la agencia periodística Noticias Argentinas.

Según explicó, la primera investigación se originó tras una denuncia presentada por la Secretaría de Comercio en 2023. A partir de esa presentación judicial fueron detenidas dos personas y posteriormente sobreseídos los funcionarios involucrados.

Más tarde, indicó, se impulsó una nueva investigación a partir de otra denuncia que también concluyó con el sobreseimiento de los funcionarios, según pudo saber la agencia periodística Noticias Argentinas.

“Somos los más interesados en que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se investigue a fondo y, obviamente, no es que digo ‘estamos a disposición de la justicia’, es una obligación de cualquier funcionario público”, expresó Michel.

El dirigente entrerriano insistió en la necesidad de avanzar con la investigación judicial y reiteró su disposición a colaborar con el desarrollo de la causa.