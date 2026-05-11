La OMS advirtió sobre el alto nivel de contagiosidad del hantavirus y pidió extremar la prevención

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una advertencia internacional sobre el comportamiento del hantavirus tras el brote detectado en el crucero MV Hondius y confirmó que el riesgo de contagio es especialmente alto durante los primeros días de la infección, incluso desde los primeros síntomas de la enfermedad.

La alerta fue emitida este lunes por autoridades del organismo sanitario internacional, que siguen de cerca la evolución de los casos vinculados al buque que inició su recorrido el pasado 1 de abril desde Ushuaia. La preocupación creció luego de confirmarse contagios y fallecimientos relacionados con el brote.

El jefe de la unidad de epidemiología y análisis para la respuesta de la OMS, Olivier le Polain, explicó que la capacidad de transmisión temprana del virus es uno de los principales factores de riesgo epidemiológico. “Si imponemos o recomendamos la cuarentena, es porque las personas son contagiosas desde el mismo comienzo de la enfermedad”, sostuvo durante una exposición oficial.

Esperan nuevos casos vinculados al crucero MV Hondius

Debido al período de incubación del virus, la OMS anticipó que podrían aparecer nuevos pacientes durante los próximos días relacionados con el brote registrado en el crucero.

Por ese motivo, el organismo pidió a los gobiernos reforzar los controles sanitarios y actuar rápidamente ante cualquier caso sospechoso. Las autoridades sanitarias internacionales recomendaron intensificar la detección precoz, el aislamiento y el seguimiento de personas que hayan tenido contacto estrecho con casos confirmados.

Tras arribar a tierra, los pasajeros del MV Hondius fueron sometidos a protocolos especiales de desinfección y monitoreo médico como parte de las medidas preventivas implementadas para intentar contener la propagación del virus.

La OMS explicó además que el virus involucrado corresponde a la variante Andes, considerada la única cepa de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado.

Pese a la alarma generada por el brote, desde el organismo internacional aclararon que el escenario actual no puede compararse con la pandemia de Covid-19 ocurrida en 2020.

Sin embargo, la letalidad registrada en algunos de los casos detectados a bordo del crucero mantiene bajo vigilancia a la comunidad científica internacional, especialmente por tratarse de una enfermedad para la cual actualmente no existe una vacuna específica ni un tratamiento antiviral definitivo.