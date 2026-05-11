“Cautiva”, la serie inspirada en el caso de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se estrenará en septiembre

En septiembre llega a Flow y a HBO la serie "Cautiva" sobre los abusos en el convento de las Carmelitas Descalzas en Nogoyá.

La historia que conmocionó a Entre Ríos y que tuvo repercusión nacional llegará finalmente a la pantalla. “Cautiva”, la serie inspirada en la investigación periodística de la revista ANÁLISIS sobre las torturas y abusos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, tendrá su estreno en septiembre próximo a través de Flow y HBO Max.

La ficción, de seis episodios, está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, bajo la dirección de Paula Hernández y Jazmín Stuart. La producción reconstruye uno de los casos más impactantes de opresión religiosa registrados en Argentina, a partir del testimonio de Silvia Albarenque, ex integrante del convento de Nogoyá.

La trama sigue a Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura impulsada por su vocación religiosa, pero que termina sometida a prácticas extremas de castigo, aislamiento y violencia psicológica por parte de la madre superiora. Tras años de encierro, logra escapar e inicia una lucha judicial y personal para reconstruir su vida.

La serie toma como base la investigación publicada por la revista ANÁLISIS en 2016, trabajo periodístico encabezado por Daniel Enz, que derivó en la apertura de una causa judicial y en la posterior condena de la superiora del convento, Luisa Ester Toledo.

“Cautiva” es una coproducción entre TNT, Flow y Warner Bros. Discovery, realizada por Aleph Cine. Además de Kopelioff y Vega, el elenco incluye a Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois y Luis Ziembrowski, entre otros.

En marzo pasado se difundió el primer teaser oficial, presentado durante la transmisión de los premios Oscar, donde pudieron verse las primeras imágenes de la producción.