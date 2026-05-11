“Volví con esa garra que por ahí había perdido”, destacó Werner tras su victoria

El paranaense Mariano Werner y su desahogo en Termas de Río Hondo.
Luego de su victoria tras 13 fechas en el Turismo Carretera, el piloto paranaense Mariano Werner valoró el apoyo de su familia y las soluciones brindadas por su equipo de trabajo para cortar con la racha negativa en el circuito internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
“Le dije bien claro a los hermanos Riva que era 100% problemas del auto, no estaba en mis dedos, no lo podía sentir esa comodidad, y esperaba un progreso. Lo hicimos para Concepción del Uruguay, un circuito que no me cae bien, y en Termas se vio reflejado”, manifestó el Zorro.
“Estoy feliz por los mecánicos y el grupo. Muchas veces cargo en mi espalda muchos compromisos, situaciones a las que no sé decir que no. Vine motivado, las camionetas me cambiaron un poco la cabeza y mis hijos y mi señora, nos fuimos unos días de vacaciones y volví con esa garra que por ahí había perdido”, reconoció en diálogo con Campeones.
“Por ahí uno pierde las ganas, yo mismo digo, ‘¿Para qué me meto? ¿Para qué cambio?’ Pero tengo un grupo de sponsors, de gente que son prácticamente mis padres, que siempre me ayudan, y uno siempre está, pero no sé si con la motivación o el compromiso que los hinchas se merecían. Hace unas semanas que he cambiado un poco”, comentó un emocionado Werner.
En diálogo con el canal de la ACTC, Werner también indicó: “Estoy feliz por el equipo y por todos los simpatizantes. Volvimos con todo. Veníamos de una sequía importante y necesitaba estar en la pelea. El fin de semana fue de menor a mayor”.