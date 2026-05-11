Básquet: Rocamora se consagró tricampeón de la Liga Provincial Femenina U21

Las Rojas se llevaron el título en su estadio y con un récord de 8 a 0 en el torneo.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay se consagró tricampeón de la Liga Provincial Femenina U21, tras imponerse en el cuadrangular final desarrollado este fin de semana en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay.

El Rojo ganó sus dos compromisos en condición de local y cerró su participación venciendo en la gran final a Paracao de Paraná por 63 a 47, en un partido muy sólido de las dirigidas por Leonardo Domínguez, que finalizaron la competencia con récord perfecto de 8-0.

El conjunto uruguayense tuvo un inicio arrollador en el encuentro decisivo, imponiendo condiciones desde el arranque con un parcial de 22-4. Con el correr de los minutos, Paracao logró equilibrar el desarrollo y achicar diferencias, aunque nunca pudo revertir el dominio de las Rojas, que se fueron al descanso arriba por 31-21. A falta de poco más de dos minutos para el cierre, el CAP redujo la distancia a nueve unidades, pero no consiguió dar vuelta la historia.

En el vencedor, Paula Santini fue la máxima anotadora con 21 puntos, acompañada por los 11 de Guadalupe Chiappella. En el elenco paranaense, Joselín Chiara completó una destacada labor con 19 unidades y 13 rebotes, mientras que Rosario Barbará sumó 12 tantos.

Previamente, en horas del mediodía, las Rojas habían conseguido su primera victoria de la jornada tras imponerse con claridad por 82-41 frente a Club Atlético Estudiantes.

Por su parte, Regatas Uruguay se quedó con el tercer puesto del podio luego de superar al CAE por un ajustado 51-49.