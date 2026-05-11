Martin Garrix agotó el Movistar Arena y hará historia con su “Americas Tour” en Buenos Aires

Martin Garrix, una de las máximas figuras de la música electrónica mundial, agotó las entradas para su presentación del próximo 16 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde desplegará por primera vez en el país un show completo de su gira internacional “Americas Tour”.

El espectáculo marcará un momento clave en la relación del artista neerlandés con el público argentino, ya que, aunque visitó el país en otras oportunidades, será su primera actuación local con una producción solista integral, diseñada especialmente dentro de su gira continental. El show incluirá nueva música, una propuesta visual de alto impacto y una experiencia inmersiva desarrollada personalmente por Garrix.

La presentación en Buenos Aires forma parte del proyecto más ambicioso de su carrera hasta la fecha, con fechas en grandes escenarios de América y una producción internacional que refuerza su lugar como uno de los artistas más relevantes del género. Además, llega en una etapa de evolución artística, impulsada por recientes lanzamientos como “Catharina”, donde explora nuevas facetas musicales.

Con producción de Fenix Entertainment, el paso de Martin Garrix por Argentina ya se perfila como uno de los eventos musicales más convocantes del año, reuniendo a miles de fanáticos en una noche histórica que consolidará aún más su fuerte conexión con el público local.

Fuente: Noticias Argentinas.