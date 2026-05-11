Prevención del cáncer, rutas y educación: el Gobierno hace ajuste y le pasa más motosierra al Presupuesto 2026

Imagen de archivo de Luis Caputo y Manuel Adorni, quienes firmaron la Decisión Administrativa que da otro drástico recorte, especialmente en prevención del cáncer, rutas y educación.

A través de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno recortó otros 2.5 billones de pesos al Presupuesto 2026 para blindar el superávit. Entre las más perjudicados por los ajustes se encuentran las siguientes áreas: educación, salud, obra pública, Fuerzas Armadas y Seguridad.

A raíz de la baja de la actividad y la recaudación, la administración ultraderechista le pasó nuevamente la motosierra a un ya muy ajustado presupuesto. Con la venia del Fondo Monetario Internacional (FMI), la decisión afectará a amplios sectores de la sociedad, que ya vienen soportando un ajuste ininterrumpido desde hace 2 años y medio, publicó el diario Página/12.

En términos netos, la partida de la Administración Central se redujo $ 2,5 billones de pesos, o sea en un 1,6%. De esta manera, la meta de superávit fiscal sube a $ 3,2 billones anuales.

-Obligaciones del Tesoro Nacional (subsidios y servicios económicos)

Es el recorte más fuerte de todos, al alcanzar los $1.47 billones. La partida llamada “Otras Asistencias financieras – servicios económicos” responde a la baja de subsidios y la suba de tarifas de servicios públicos. El Gobierno ya anunció aumentos para los colectivos y trenes, mientras que el gas y la luz ya vienen teniendo una quita de subsidios durante este año.

-Caminos y rutas, Dirección Nacional de Vialidad

A pesar de que casi no se ejecutan obras públicas, el Gobierno decidió reajustar esta partida por $97.103.849.967. Son fondos que se le quitan a mantenimiento, obras de seguridad y de rehabilitación y repavimentación.

-Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ministerio de Economía

El programa de Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía será recortado en $359.497 millones. En total, la sub-jurisdicción de Economía y Energía acumula recortes por $ 377.215 millones.

-Infraestructura deportiva, Ministerio del Interior

El programa Infraestructura para el Desarrollo del Deporte perdió $320.670 millones.

-Niñez y ciudadanía, Ministerio de Capital Humano

El Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía se recortó en $ 55.465 millones.

-Ciencia y Tecnología, Jefatura de GabineteLa sub-jurisdicción de Innovación, Ciencia y Tecnología registró recortes por $ 19.532 millones, con impacto en programas de investigación aplicada. El CONICET pierde 3200 millones en formación científica. Ya en el presupuesto original había sufrido importantes recortes.

-Educación, Secretaría de Educación

El ajuste en Educación asciende a los $78 mil millones. Se destacan los más de 35 mil millones del Plan Nacional de Alfabetización, que el Gobierno Nacional anunció con bombos y platillos a mediados de 2024.

A las ya desfinanciadas universidades nacionales se les quitan 5.300 millones en infraestructura. Se incluye un ajuste de casi 9 billones en el Fondo de Compensación Salarial Docente, y si las provincias no se hacen cargo, los sueldos se devaluarán aún más.

-Detección de enfermedades y salud, Ministerio de Salud

El ajuste total en salud llega a casi 70 mil millones de pesos. Allí se quitan 20 mil millones para medicamentos e insumos, 25 mil millones para fortalecimiento a provincias, 5 mil millones a investigación y tratamiento de cáncer, 1.500 millones para prevención de enfermedades endémicas y 1.700 millones entre salud sexual y respuesta a VIH, diferentes ITS y Tuberculosis.

-Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa

Las Fuerzas Armadas acumularon bajas por $40.942 millones. La Fuerza Aérea pierde $ 12.622 millones, la Armada ($11.820 millones) y el Ejército $16.500 millones.

-Fuerzas de Seguridad, Ministerio de Seguridad

El recorte para las Fuerzas de Seguridad es de $ 25.664 millones. La gran mayoría es en gastos de capital y corrientes del Ministerio, pero la quita afecta también a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Aeroportuaria y Servicio Penitenciario.

-Formación y Sanción de Leyes, Congreso

El programa de Formación y Sanción de Leyes resignó $4.656 millones. En total, el Congreso acumula rebajas por $ 14.422 millones en el período.

-Cultura, Secretaría de Cultura

El área de Cultura perdió $ 607,9 millones, con caídas en programas de gestión de museos, el sistema de bibliotecas populares y el Teatro Nacional Cervantes.

Boletín Oficial