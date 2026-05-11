Atletismo: pasó con éxito el Campeonato Nacional U20 por Concepción del uruguay

La pista del Centro de Educación Física N° 3 “Hugo La Nasa” en Concepción del Uruguay recibió este fin de semana la 55ª edición del Campeonato Nacional U20 de Atletismo, que sirvió como evaluativo para el Iberoamericano de esta categoría. Fue la primera vez de este certamen en La Histórica, que ya recibió Nacionales en Mayores y Menores.

Entre los resultados destacados, Milagros Damico (Salta) se lució este sábado en los 100 metros llanos con 11.61 segundos (viento 0.6), donde también la uruguaya Brandy Romero (11.95) y las menores de FAM, Stefania Oblak (11.96) y Julieta Telias (11.97), bajaron los 12s.

La marca de Damico representa el nuevo tope de los campeonatos y está a sólo una centésima de su flamante récord nacional, que consiguió en el Cenard. Ya en las eliminatorias se había mostrado en óptima forma con 11.59, aunque no se homologan por el viento a favor (2.2ms).

En esta jornada de apertura también hubo otros dos récords de Campeonato. El primero lo consiguió la tucumana Valentina Rosa Velárdez al ganar los 5.000 metros con 17:02.41 (bajó los 17:22.69 que había logrado en 2025). Y en el turno vespertino, el ya clásico duelo entre las menores Irene Pernía (Buenos Aires) y Zoe Gorski (FAM) esta vez quedó para aquella con 4:29.46, con Zoe en el segundo puesto (4:36.29) y bronce para la menor uruguaya Antonella Bonomi.

Milagros Damico (Salta), ganadora de los 100 metros llanos.

Por su parte, los atletas de Entre Ríos lograron tres títulos en el sector masculino con sus principales figuras: Nicolás Cousillas en salto en largo (7.19, con viento a favor de 4.3ms), Adrián Viso en lanzamiento de jabalina (58.96) y Lucas Miño con 51.21 m. en lanzamiento del disco.

También, dentro de los varones, hubo buenas actuaciones del velocista santacruceño Santiago Guidetti con 10.69 en los 100 metros -lo escoltó Damián Suárez, de Río Negro con10.83- y de Iván Maidana (FAM), quien se llevó el título de 400 con 48.87, quedando en segundo lugar su compañero de equipo Luigi Valenza con 49.88.

Los otros títulos de varones fueron para los bonaerenses Wenceslao Martínez (3:57.34 en 1.500) y Valentín Dini Palazzo (34:07.49 en 10.000) y el santafesino Pietro Martina en salto con garrocha (4.40 m).

Los equipos de la Federación Atlética Metropolitana (FAM) desplegaron su potencial en los relevos cortos, ganando en varones con 43.06 y en damas con 48.13.

También en damas triunfaron las mendocina Paula Bartolini (57.37 en 400 metros llanos) y Coral Di Silvestre (48.72 en martillo), Pía Cáceres (Santa Fe) con 3.00 m. en salto con garrocha y la bonaerense Rosas en jabalina, donde se llevó el título por tercer año consecutivo con 46.70 m. En lanzamiento de bala, y tras lograr medalla en el Odesur u18 de Panamá, la bonaerense Ornella Pérez triunfó ahora entre las juniors con 12.78 m.

Las competencias de marcha se desarrollaron sobre 5.000 metros y fueron ganadas por los representantes de Buenos Aires. En damas lo hizo Renata Barragán quien marcó 26:31.86, seguida por las santafesians Leonela López co 26:32.64 y Milagros Kuriger con 28:46.08

Ricardo Damián, quien se consolida como la mayor promesa de la especialidad entre los varones, se quedó con el título en 22:45.66, seguido por Santino Reynoso con 22:47.38 y Francisco Fregona con 24:58.02.

Renata Barragán, ganadora de los 5000 metros.

La tucumana Valentina Rosa Velárdez emergió como una de las principales figuras ya que, tras ganar los 5.000 metros en la apertura, ahora se adueñó de los 3.000 con 9:35.0 y en ambos casos fijó los récords de Campeonato. La menor Irene Pernía, quien venía de una gran actuación al ganar los 1.500, ahora escoltó a Velárdez, a cinco segundos.

También estuvo entre los atletas más exitosos Iván Maidana ya que, después de lograr los 400 metros llanos en la jornada de apertura, este domingo ganó los 800 en 1:52.19 y completó su serie aportando al triunfo de la FAM en la posta 4×400 (3:20.98) junto al menor Sebastián Chutchuirru, Ignacio Koruñak y Kapriel Cortez.

Entre los atletas que también aparecen con buenas posibilidades en el campo internacional está el mediofondista bonaerense Salvador Lucero, que ganó los 3000 metros con obstáculos en 9:01.49, otro récord de Campeonato.

Los 200 metros llanos de varones se corrieron con viento en contra (1.5) y allí Luigi Valenza (FAM) obtuvo un ajustado triunfo en 22.14 sobre el rionegrino Suárez. En damas la ganadora fue la uruguaya Brand Romero con 24.65 y el título nacional quedó para la menor de FAM, Julieta Telias, con muy buenos 24.89. Otra menor también de FAM, Stefania Oblak, marcó 25.22 y confirmó las buenas impresiones que había dejado en los 100 llanos.

Como los atletas más completos se conagraron dos bonaerenses: Manuel Vilela en el decathlon de varones y Angelina Muga en el heptathlon femenino. Vilela alcanzó su mejor producción de 6.389 puntos, seguido por el entrerriano Máximo Vázquez con 6.280. Y Muga reunió 4.544 puntos en el hepta, donde la otra buena exponente Malena Bustamante fue subcampeona con 4.493. Y otros dos bonaerenses -Ricardo Damián y Renata Barragán- ganaron las pruebas de marcha de 5.000 metros.

Manuel Vilela se impuso en decathlón.

La lista de campeones del último día en el sector masculino incluyó a Julio Ledesma (FAM) con 15:18.50 en 5.000 metros llanos, Sancho Ingouville (FAM) con 14.40 en 110 metros vallas., Santino Boero (Córdoba) en salto triple con 14.06, Joaquín Díaz (FAM) con 16.07 en bala y Gael Cardozo (Santa Fe) con 61.55 en martillo. Una de las pruebas más emotivas fue el salto en alto y allí Jeremía James, en representación de Santa Cruz, se quedó con el título delante de Boero (ambos pasaron los 2 metros). Y también hubo un buen nivel en los 400 metros vallas, con los tres primeros por debajo de 55s y triunfo del santafesino Germán Muñoz con 53.66, quien así sumó su tercer título consecutivo en esta disciplina.

En damas consiguieron títulos Malena Mirón (FAM) con 2:17.27 en 800, Paloma Feito (Santa Fe) con 14.70 en 100 metros vallas, Pilar Arecha (Buenos Aires) con 1:04.91 en 400 metros vallas, Sofía Fregona (Santa Fe) con 11:24.60 en el «steeple», Morena Arpires (FAM) con 1.59 m. en salto en alto, Rosario Coronel (Buenos Aires) con 11.88w en salto triple y Julieta Sánchez (FAM) con 36.10 en disco.

Por último, los atletas de la Provincia de Buenos Aires dominaron las competencias de pruebas combinadas. Procedente de Campana, donde está una de las mejores “escuelas” de combinadas de nuestro atletismo, Manuel Vilela concretó su más alta producción en decathlon con 6.389 puntos, mientras su hermano David también subió al podio (quedó tercero), pese a no obtener la marca de su parcial de salto en alto.

Los parciales de Manuel fueron: 11.63 en 100 metros, 6.14 en salto en largo, 12.71 en bala, 1.82 en alto y 52.44 en 400 metros durante el primer día: 15.42 en 110 metros con vallas, 33.28 en disco, 3.509 en garrocha, 50.01 en jabalina y 4:45.26 en 1500 en la clausura. La medalla de plata fue para el entrerriano Máximo Vázquez con 6.280 puntos, superando así también la barrera de los 6.000.

En el heptathlon volvieron a encontrarse las dos mejores exponentes de la categoría y esta vez el triunfo fue para Agustina Muga, también procedente de Campana, quien registró 4.544 puntos. Tuvo parciales de 1561 en vallas, 1.54 en alto, 11.54 en bala, 26.85 en 200, 5.21 en largo, 33.89 en jabalina y 2:38.30 en 800. Malena Bustamante logró el segundo puesto con 4.493 y la santafesina Malena Coronel fue tercera con 3.973.

Fuente: CADA

Fotos: Sebastián Lasquera.