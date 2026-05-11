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Hockey sobre patines: destacada labor entrerriana en el Argentino Junior Femenino

11 de Mayo de 2026 - 19:44
Independiente de Gualeguaychú

Independiente de Gualeguaychú alcanzó el tercer puesto en Buenos Aires.

Dos equipos entrerrianos tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Argentino Junior Femenino de hockey sobre patines, disputado del 4 al 9 de mayo en las instalaciones del Club Atlético Vélez Sarsfield de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Independiente de Gualeguaychú se destacó por ser la revelación y se subió al podio por la obtención del 3° puesto de la Copa de Oro (A1). El Rojo quedó detrás del campeón Concepción PC y el subcampeón, Sindicato EC, ambos de San Juan.

Por su parte, Paraná Rowing Club (PRC) cerró su participación en el 5° lugar Copa de Oro (A1), demostrando compromiso, crecimiento y un gran nivel competitivo. El cuarto puesto fue para Impsa de Mendoza, que cayó con las gualeguaychuense por 4 a 3 en la última jornada.

Paraná Rowing Club

PRC se ubicó quinto en el certamen nacional.

Torneo Entrerriano Cadete Femenino:

Este fin de semana se disputaron dos encuentros del Entrerriano. El  9 de mayo en pista de Recreativo, el anfitrión le ganó a Neuquen por 2 a 0 con dos goles de Almendra Galizzi. Continuó la acción el domingo en la pista del PRC, donde el Remero se impuso 2 a 1 a Talleres. Agustina Lescano Doce y Joselina Carmela Zunino Ríos anotaron para las ganadoras; Felicitas Chaparro Dorsch descontó para el Rojo.

Rowing derrotó a Talleres por 2 a 1 por el Entrerriano de Cadete Femenino.

Copa Argentina:

El Seniors Masculino de Recreativo este año,  por segunda vez consecutiva, participará de esta copa. La clasificación la obtuvieron por ser campeones anuales en el 2025. Este sábado 9 de mayo, fueron locales contra Banco de Mendoza.

El Bochas igualó 2 a 2 con Banco de Mendoza. Germán Muzio y Juan Pablo Portaluppi anotaron para los paranaenses; Santino Andrés Calderone y Agustín Lazarro convirtieron para el conjunto cuyano.

Fuente: Prensa de la UEHP-Paula Cantero Cesario, Camila Guzzonatto y Milagros Milera.

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