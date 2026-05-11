Hockey sobre patines: destacada labor entrerriana en el Argentino Junior Femenino

Dos equipos entrerrianos tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Argentino Junior Femenino de hockey sobre patines, disputado del 4 al 9 de mayo en las instalaciones del Club Atlético Vélez Sarsfield de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Independiente de Gualeguaychú se destacó por ser la revelación y se subió al podio por la obtención del 3° puesto de la Copa de Oro (A1). El Rojo quedó detrás del campeón Concepción PC y el subcampeón, Sindicato EC, ambos de San Juan.

Por su parte, Paraná Rowing Club (PRC) cerró su participación en el 5° lugar Copa de Oro (A1), demostrando compromiso, crecimiento y un gran nivel competitivo. El cuarto puesto fue para Impsa de Mendoza, que cayó con las gualeguaychuense por 4 a 3 en la última jornada.

PRC se ubicó quinto en el certamen nacional.

Torneo Entrerriano Cadete Femenino:

Este fin de semana se disputaron dos encuentros del Entrerriano. El 9 de mayo en pista de Recreativo, el anfitrión le ganó a Neuquen por 2 a 0 con dos goles de Almendra Galizzi. Continuó la acción el domingo en la pista del PRC, donde el Remero se impuso 2 a 1 a Talleres. Agustina Lescano Doce y Joselina Carmela Zunino Ríos anotaron para las ganadoras; Felicitas Chaparro Dorsch descontó para el Rojo.

Rowing derrotó a Talleres por 2 a 1 por el Entrerriano de Cadete Femenino.

Copa Argentina:

El Seniors Masculino de Recreativo este año, por segunda vez consecutiva, participará de esta copa. La clasificación la obtuvieron por ser campeones anuales en el 2025. Este sábado 9 de mayo, fueron locales contra Banco de Mendoza.

El Bochas igualó 2 a 2 con Banco de Mendoza. Germán Muzio y Juan Pablo Portaluppi anotaron para los paranaenses; Santino Andrés Calderone y Agustín Lazarro convirtieron para el conjunto cuyano.

Fuente: Prensa de la UEHP-Paula Cantero Cesario, Camila Guzzonatto y Milagros Milera.