Cuarteto de Nos dará un show en Paraná

La banda uruguaya Cuarteto de Nos se presentará en Paraná este sábado 30 de mayo a las 21, en el marco de una gira internacional con la que recorre distintos escenarios de Latinoamérica. El recital se realizará en Hierlam XL, ubicado sobre avenida Estrada 1.622, y marcará un nuevo reencuentro del grupo con el público entrerriano.

El show formará parte de la presentación de “Puertas”, el más reciente trabajo discográfico de la banda liderada por Roberto Musso, aunque también incluirá canciones emblemáticas de distintas etapas de su carrera, en una propuesta que combina rock, ironía y letras atravesadas por observaciones sociales y existenciales.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Cuarteto de Nos se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock rioplatense, atravesando generaciones y ampliando su público en distintos países de habla hispana. En los últimos años, el grupo multiplicó sus presentaciones internacionales y logró convocatorias masivas en teatros, arenas y festivales.

Las entradas para el recital se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline, sólo quedan tickets de campo a 65 mil pesos, y pueden abonarse en tres cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos y con Mercado Pago.