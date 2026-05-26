Lauritto recibió a trabajadores de Granja Tres Arroyos tras el cierre temporario de la planta La China

El cierre temporario de la planta frigorífica La China de Granja Tres Arroyos, fue comunicado oficialmente por el sindicato al personal durante la madrugada de este martes, generando preocupación e incertidumbre entre los trabajadores de Concepción del Uruguay.

Según el mensaje difundido, el establecimiento permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y se convocó a una asamblea para este martes 26 de mayo a las 14 horas en el camping recreativo de la Alimentación. En ese marco, el presidente municipal José Lauritto recibió este mediodía a representantes y delegados de los trabajadores, quienes dieron un pantallazo de la difícil situación que atraviesan.

Lauritto se mostró preocupado por la situación de Granja Tres Arroyos y confirmó que continuará manteniendo reuniones con representantes sindicales y con trabajadores ante el conflicto laboral que afecta a la planta local. “La preocupación de los trabajadores y de sus familias es más que evidente, la situación es dramática. Nosotros ofrecimos facilitar diálogo con la empresa, gestiones, pero nuestra capacidad de acción es muy limitada. Estamos para acompañar”, aseguró Lauritto.

Julio César Chamorro, nuevo secretario general del Sindicato de la Alimentación en Concepción del Uruguay estuvo acompañado por Albano Gómez, César Daniel Metrailler, Fernando Putallaz, Martín Sotto, Gustavo Azcurrain, Manuel Emilio Luna y Jair Martinelli.

“Estamos viviendo momentos muy complicados, muy preocupantes y definitorios en el tema de Granja Tres Arroyos, la empresa atraviesa severas dificultades y yo no voy a dejar de poner la cara para tratar de buscar soluciones. Acá no se trata de buscar excusas y justificaciones o explicaciones macroeconómicas. Hay 900 familias que quieren saber cómo van a comer hoy, cómo van a pagar sus cuentas hoy, y eso afecta a toda la economía de la ciudad”, afirmó el Presidente Municipal.

Los trabajadores señalaron que no recibieron notificación de parte de la empresa, y tienen información por el Sindicato de que no solamente en las plantas locales de Granja Tres Arroyos ya no dejaron entrar a nadie, ya que similar situación ocurre en Cresta Roja y en otras plantas de la firma en diferentes provincias. Hasta el momento no hubo información oficial sobre los motivos del cierre temporario ni sobre el alcance de la medida para el personal.

“Lo que nos está matando es la angustia de no tener ni siquiera una información de la empresa, ni una señal de intervención ni de la provincia, ni de la secretaría de trabajo o de alguien que pueda interceder en esta medida”, explicaron desde el Sindicato.