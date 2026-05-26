“El Confín”, una propuesta teatral atravesada por la memoria y el aislamiento

La obra teatral "El Confín", de la dramaturga Patricia Zangaro, se presentará este jueves 28 de mayo a las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con actuaciones de Grisol Polter y Marcelo Atelman y dirección de Augusto Carballal.

La propuesta escénica sitúa su trama en el desierto pampeano, en tiempos en que se confiscaban tierras a los pueblos originarios. Allí habitan Corso, un soldado de frontera, y Lidia, una mujer vinculada al mundo de las artes escénicas, dos personajes atravesados por el aislamiento, la marginalidad y la sensación de un tiempo cercano al final.

Desde ese universo, la obra construye un cruce entre la quietud del paisaje y la búsqueda de nuevos lenguajes teatrales, literarios y cinematográficos, proponiendo una revisión crítica de episodios de la historia argentina a partir de recuerdos personales y fragmentos de memoria.

El elenco paranaense pone en escena una historia donde conviven el desgaste, el deseo de actuar y una esperanza que aparece como una luz posible en medio del confín. La puesta combina elementos históricos y poéticos para abordar temas vinculados a la violencia, el desarraigo y la persistencia humana.

Las entradas anticipadas, con reserva hasta el 27 de mayo, tienen un valor de 15 mil pesos y pueden solicitarse al 3435036430. En puerta, el valor será de 20 mil pesos.