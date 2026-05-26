Golpe al narcotráfico en Buenos Aires: secuestraron más de 26 kilos de cocaína

El narcotráfico en Buenos Aires sufrió un nuevo golpe luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que permitieron desarticular una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de cocaína.

Los procedimientos fueron concretados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y terminaron con tres personas detenidas y el secuestro de más de 26 kilos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, armas de fuego y diversos elementos considerados de interés para la investigación judicial.

La causa se inició en abril de 2019, cuando el juzgado interviniente ordenó a los oficiales aeroportuarios avanzar sobre una investigación relacionada con materiales secuestrados durante un procedimiento de la AFIP, en el que un hombre había sido capturado mientras intentaba exportar droga.

Una investigación que se extendió durante años

Como resultado de las primeras pesquisas, en agosto de ese mismo año fue detenido un sospechoso y se secuestraron 25.317 gramos de cocaína. A partir de allí, la investigación avanzó sobre una estructura más amplia vinculada al narcotráfico.

Los agentes lograron establecer la existencia de una organización dedicada a adquirir cocaína en Buenos Aires para luego trasladarla en vehículos acondicionados hacia las provincias de Río Negro y Neuquén, donde la sustancia era comercializada.

Durante la pesquisa también fue identificado un proveedor radicado en la provincia de Salta, quien terminó detenido mientras transportaba cuatro paquetes de cocaína con la imagen de “Nemo”, que totalizaban 4.370 gramos.

Allanamientos y secuestro de droga

En total, la PSA llevó adelante 19 procedimientos en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Salta, que derivaron en la detención de ocho personas y el secuestro de 36.788 gramos de cocaína, además de otros elementos probatorios.

La investigación continuó activa y en junio de 2025 permitió la captura de otras dos personas junto con el decomiso de más de 10 kilos de droga. Finalmente, a comienzos de mayo de este año se concretaron nuevos allanamientos que terminaron de desarticular la organización.

En esos operativos fueron detenidos dos hombres y una mujer. Además, los efectivos secuestraron 26.184 gramos de cocaína distribuidos en 25 ladrillos, armas de fuego, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

Intervención judicial

Los detenidos quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría Nº3 encabezada por Lucía Kenny.

Las autoridades judiciales continuarán analizando los elementos secuestrados para determinar el alcance total de la organización y posibles conexiones con otras redes vinculadas al narcotráfico en distintas provincias argentinas.