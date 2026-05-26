El PJ cuestionó la reforma previsional de Frigerio y advirtió que “el 82% móvil deja de ser una garantía real”

El Partido Justicialista de Entre Ríos, junto a los bloques de senadores y diputados provinciales y la Liga de Intendentes, expresó su rechazo y preocupación por el proyecto de reforma previsional que el gobernador Rogelio Frigerio enviará formalmente esta semana a la Legislatura provincial.

A través de un comunicado conjunto, el PJ sostuvo que la iniciativa “implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos”, y cuestionó que las modificaciones propuestas se impulsen “sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido”.

Según señalaron, el proyecto propone aumentar aportes, extender condiciones de acceso y modificar las reglas de cálculo jubilatorio, trasladando el costo del déficit previsional “a quienes menos margen tienen para afrontarlo”.

En ese marco, advirtieron que el impacto alcanzará tanto a los trabajadores activos como a los jubilados actuales. “Los trabajadores activos verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, mientras que los jubilados seguirán perdiendo frente a la inflación”, afirmaron.

“El 82% móvil está en riesgo”

Uno de los puntos centrales del documento es la defensa del 82% móvil. Desde el peronismo sostuvieron que, con la reforma impulsada por el Ejecutivo, “el 82% móvil deja de ser una garantía real”.

Argumentaron que la modificación de las condiciones de cálculo, la ampliación de los períodos considerados y la falta de reglas claras de actualización “terminarán reduciendo el haber inicial y su evolución en el tiempo”.

“Esto implica que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional”, remarcaron.

Críticas a la actualización de haberes

Otro de los cuestionamientos apunta al mecanismo de movilidad jubilatoria previsto en el proyecto.

“El proyecto tampoco garantiza un mecanismo claro y justo de actualización”, afirmaron desde el PJ, al considerar que la vinculación de los aumentos a paritarias que “vienen sistemáticamente por debajo de la inflación” consolidará una pérdida de poder adquisitivo para jubilados y trabajadores activos.

Rechazo al aumento de la edad jubilatoria

El comunicado también cuestiona el aumento de la edad jubilatoria contemplado para nuevos afiliados al sistema provincial.

Según indicaron, la propuesta establece la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos ingresantes, “la más alta del sistema público argentino”, sin estudios previos sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público.

Además, advirtieron sobre el impacto diferencial en las mujeres. “Al unificar la edad de retiro en 65 años para el personal actual y en 68 para los ingresantes, se ignoran las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas”, señalaron.

En ese sentido, afirmaron que la medida representa “una carga desproporcionada para las trabajadoras”, ya que implica un incremento de hasta ocho años en la edad jubilatoria femenina.

Impacto sobre municipios y críticas a la “discrecionalidad”

El PJ también alertó sobre las consecuencias para los municipios entrerrianos, debido al aumento de las contribuciones patronales y la posibilidad de que éstas sean modificadas “discrecionalmente”.

“Esto implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales”, señalaron.

A su vez, cuestionaron las facultades que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo para modificar aportes, contribuciones y condiciones del sistema previsional sin pasar nuevamente por la Legislatura.

“Estamos frente a una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura”, expresaron.

“Daremos todo el debate”

Finalmente, el peronismo anticipó que dará “todo el debate que sea necesario” en las comisiones legislativas donde se trate la iniciativa y adelantó que convocará a representantes de trabajadores activos, jubilados y gobiernos municipales.

“Defenderemos el 82% móvil real y efectivo. Rechazamos cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos. No aceptamos que se traslade el costo del sistema a los municipios”, concluye el comunicado.

Y agrega: “Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos”.