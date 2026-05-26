Scaloni rompió el silencio: cómo está Messi y las posibles sorpresas en la lista

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, rompió el silencio a poco de la entrega de la lista para el Mundial 2026: se refirió a la molestia que sufrió Lionel Messi en su último partido en el Inter Miami y también dejó abierta la puerta a sorpresas en la nómina definitiva para la Copa del Mundo.

El capitán de la Albiceleste encendió las alarmas el pasado domingo: pidió el cambio y se marchó directo al vestuario en el duelo con Philadelphia Union. “Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, informaron desde la institución, el lunes.

Más adelante, el DT reveló que estaba siguiendo atento el encuentro. “Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, que le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen",afirmó en una entrevista en Dsports.

“Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", añadió.

Además, fue consultado sobre los jugadores que se sumarán a los entrenamientos en la gira por Estados Unidos (entre los que hay varios juveniles de gran nivel en el fútbol argentino), sumó a Agustín Giay y Agustín Capaldo, y también dejó abierta la puerta a sorpresas en la lista para el Mundial.

“Hay más de tres. Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Los otros tres, también. Más allá de que son jóvenes y pensamos a futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido, que tenemos tiempo de cambiar”, expresó.

Al no haber restricciones para los compromisos previos, la idea del director técnico es contar con una delegación un poco más nutrida por si ocurre alguna eventualidad. Las experiencias vividas con Joaquín Correa y Nicolás González a pocos días de Qatar 2022 sirvieron para tomar nota al respecto.