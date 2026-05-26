Te Traigo Un Son prepara una celebración aniversario con salsa, invitados y sabores caribeños

Te Traigo Un Son celebrará el 19 de junio en La Vieja Usina.

La banda paranaense Te Traigo Un Son celebrará sus siete años de trayectoria con un show especial que tendrá lugar el viernes 19 de junio en la Sala Kuttel de La Vieja Usina. La presentación comenzará a las 21 y combinará música en vivo, danza y propuestas gastronómicas inspiradas en la cultura cubana y caribeña.

Durante la noche, el grupo repasará parte de su recorrido artístico a través de clásicos de la salsa y la música afrocubana. El repertorio incluirá composiciones popularizadas por figuras como Rubén Blades, Marc Anthony, Oscar D'León y Buena Vista Social Club, además de versiones en clave salsera de canciones argentinas.

El festejo contará también con la presencia de músicos y bailarines invitados provenientes de Paraná y de otras ciudades, en una propuesta pensada como una experiencia colectiva alrededor de los ritmos latinos.

A la música se sumará una barra de tragos típicos cubanos coordinada por Denis Lizzaso y una oferta gastronómica a cargo de Cecilia Yeregui, ampliando el espíritu festivo de la jornada.

El proyecto nació en 2019 impulsado por Sergio Abdala, conocido como “El Turco”, junto a integrantes que habían formado parte de agrupaciones ligadas a la salsa y los sonidos afrocubanos en Entre Ríos. Con el tiempo, la banda logró consolidarse dentro de una escena donde este género tiene pocas propuestas estables a nivel nacional.

Actualmente, la formación está integrada por Emilia Cersofio en bajo, Marian Bianco en congas y bongó, José Luis Viggiano en timbales, Martán Echeverría en piano y Martín Bustos en trombón.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15 mil pesos y pueden adquirirse a través de la plataforma Gradatickets.