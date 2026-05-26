Copa Sudamericana: Deportivo Riestra cerró su participación con un empate en Chile

Deportivo Riestra cerró su participación en la Copa Sudamericana con un empate 1-1 como visitante ante Palestino de Chile y finalizó tercero en el Grupo F con cinco puntos. El equipo argentino, que terminó con un jugador más, se había puesto en ventaja a través del defensor Juan Randazzo, mientras que wl local llegó a la igualdad gracias al tanto del delantero argentino Nelson Da Silva.

El gol de Deportivo Riestra llegó a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Randazzo se impuso en las alturas con un gran cabezazo al ángulo tras un buen centro del defensor Facundo Miño. Sin embargo, la alegría le duró poco a los argentinos, ya que Palestino llegó al empate a los 42 minutos, cuando da Silva se lució con una pirueta cerca del área chica después de dos cabezazos en el área.

En el segundo tiempo se dio la expulsión por doble amarilla de delantero chileno Dylan Salgado, cuando restaba poco más de media hora de juego. Pese a jugar con uno más durante ese lapso, Deportivo Riestra no pudo hacer valer la ventaja y se tuvo que conformar solo con el empate.

Con este resultado, el equipo argentino cerró una muy discreta primera participación internacional, ya que finalizó tercero en el Grupo F con solo cinco puntos y muy lejos de la pelea por los puestos de clasificación a la próxima instancia. Palestino, por su parte, terminó en la última colocación con solo tres unidades.

Los clasificados de este grupo fueron Montevideo City Torque de Uruguay, que terminó primero con 13 puntos y avanzó directamente a los octavos de final, mientras que Gremio de Brasil quedó segundo con 11 puntos y deberá disputar los playoffs contra un equipo que haya culminado tercero en su zona de la Copa Libertadores.

Deportivo Riestra tuvo un muy flojo semestre no solo a nivel internacional, sino también en el plano local, ya que quedó último en la Zona A del Torneo Apertura con solo 11 puntos y tendrá que sumar mucho en el segundo semestre si quiere evitar pelear por no descender

La próxima presentación de Deportivo Riestra será el 3 de junio, cuando se enfrente con San Lorenzo por los 16avos de final de la Copa Argentina.