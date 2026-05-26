Demian Reidel negó acusaciones por supuestas irregularidades en contratos de Nucleoeléctrica

El ex presidente del directorio de Nucleoeléctrica Demian Reidel rechazó este martes una nueva denuncia por supuestas irregularidades en contrataciones de esa empresa y reclamó una “investigación inmediata y exhaustiva” para demostrar la falsedad de lo consignado en la presentación.

En un descargo espontáneo, el ex funcionario y ex asesor del presidente Javier Milei, advirtió además sobre “la proliferación de denuncias seriales contra funcionarios del Gobierno Nacional, ventiladas con difusión pública y sostén mediático antes que con respaldo probatorio”, en un hecho que “deteriora el funcionamiento de las instituciones de la República”.

“La defensa que aquí se ejerce, por eso, aspira a que la Justicia ponga freno al uso del proceso penal como herramienta de desgaste político y a que la administración pública pueda continuar su gestión sin la perturbación que genera esta línea de montaje fordista, en la que las denuncias se producen en serie, dirigidas invariablemente al mismo blanco institucional”, agregó en relación a presentaciones de la diputada Marcela Pagano.

El descargo fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, donde quedó radicada la denuncia de Pagano en la que Reidel negó “de modo terminante la totalidad de las imputaciones”, según supo Infobae en fuentes judiciales. En el escrito, el ex funcionario apuntó directamente contra la diputada y cuestionó la cantidad de denuncias penales que promovió durante este año.

Según afirmó, la legisladora presentó “más de treinta denuncias penales” en Comodoro Py contra integrantes del gobierno nacional, entre ellos el presidente Javier Milei, funcionarios del gabinete y autoridades de empresas estatales. Reidel aseguró que existe un “patrón de presentaciones seriales” y reclamó que la Justicia “ponga freno al uso del proceso penal como herramienta de desgaste político”.

El ex funcionario rechazó las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones en Nucleoeléctrica. Respecto de una supuesta adjudicación vinculada a la migración del sistema SAP/HANA, afirmó que “nunca fue concretada” y que solo existió un análisis técnico preliminar sin adjudicación ni erogación de fondos.

También negó irregularidades en una contratación del servicio de limpieza. Según sostuvo, el procedimiento fue revocado antes de concretarse y jamás existió adjudicación ni pago. Sobre otra para pintura epoxi, indicó que la empresa señalada en la denuncia “ni siquiera aparece como oferente recomendado a adjudicar”.

En ese punto aseguró que, según el Boletín Oficial, la firma recomendada fue otra. Reidel negó además haber cobrado retornos o comisiones ilegales del 5% sobre pagos a proveedores de la empresa estatal, como se mencionó en la denuncia. Cuando estuvo al frente de la empresa estatal, “no exigió, no recibió, no toleró ni consintió comisión alguna”, sostuvo en el escrito, donde remarcó que la denuncia no aporta pruebas, transferencias, cuentas bancarias ni testimonios concretos.

En relación con otra parte de la acusación por presunto enriquecimiento ilícito, explicó que la cancelación de una deuda personal tuvo origen en “tres cesiones onerosas de participación” en un fideicomiso inmobiliario por un total de 770 mil dólares, y aseguró que la operación cuenta con respaldo documental y certificaciones notariales.

Pidió además una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes sobre contrataciones cuestionadas, expedientes administrativos, pagos a proveedores y movimientos bancarios vinculados a créditos personales. En la causa designó como abogados a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.

Denuncia anterior

Reidel también salió al cruce el 8 de mayo pasado de otra denuncia vinculada a consumos con tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica, una investigación que se lleva en el juzgado federal de Sebastián Ramos.

“No existe ningún consumo” en la tarjeta corporativa que usó durante su gestión que “se enmarque en los rubros que se han presentado mediáticamente como cuestionables”, sostuvo al respecto.

“No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa, y así habrá de acreditarse, sin margen de duda, con las medidas de prueba que se sugerirán y con la documentación respaldatoria que -desde ya- se encuentra a disposición del Señor Fiscal Federal”, agregó en ese escrito, motivado en otra denuncia de Pagano. En esta causa, el ex funcionario presentó su descargo tras un dictamen del fiscal federal Ramiro González que impulsó la investigación.

Fuente: Infobae.