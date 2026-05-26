Ricardo Arjona agotó otra fecha en el Movistar Arena y ya vive un fenómeno histórico en Argentina

Ricardo Arjona volvió a marcar un récord en la música en vivo en Argentina luego de agotar completamente las entradas para su show del próximo 5 de julio en el Movistar Arena, en el marco de su gira “Lo que el Seco no dijo”.

Con esta nueva marca, el cantante guatemalteco ya suma 15 funciones sold out, con producción de Fenix Entertainment y se consolida como uno de los artistas internacionales con mayor poder de convocatoria en el país.

Tras la enorme demanda del público argentino, todavía quedan los últimos tickets disponibles para las funciones del 1 y 2 de julio, fechas que fueron agregadas recientemente luego de que Arjona agotara las primeras 14 presentaciones anunciadas. Las nuevas funciones profundizaron aún más un fenómeno sin precedentes para el artista en Buenos Aires.

La gira representa además el regreso de Arjona a los escenarios argentinos después de varios años y reafirma el vínculo histórico que mantiene con el público local, uno de los más fieles de toda Latinoamérica. El espectáculo combina clásicos de toda su carrera con canciones de su reciente trabajo Seco, en una puesta de gran despliegue visual y emocional que volvió a convertir cada función en un evento masivo.

El impacto de la convocatoria también posiciona al cantante guatemalteco como uno de los máximos récords recientes del Movistar Arena, con una serie de conciertos que ya quedó instalada entre los mayores fenómenos musicales del año en Argentina.

Mientras los tickets para julio se agotan rápidamente, Arjona continúa ampliando una relación histórica con Buenos Aires que, una vez más, volvió a demostrar su dimensión multitudinaria.

Fuente: Noticias Argentinas.