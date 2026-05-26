Ex magistrado advirtió que con la reforma previsional “los jueces se quedarán en el cargo hasta los 100 años"

El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Bernardo Salduna dijo que se le “encendieron algunos principios de alarma con respecto al Poder Judicial” al analizar el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno provincial.

“En el mensaje que acompaña el proyecto se dice que ningún jubilado actual verá modificado su haber, ni perderá derechos adquiridos, ni se afectará alguna garantía de tipo constitucional. Pero en el articulado no se dice concretamente que no vaya a ocurrir aquello que se anuncia”, explicó ante la consulta del programa Puro Cuento (Radio Plaza).

Salduna recordó que antes de la Ley de Enganche cada vez que se aumentaban los sueldos del Poder Judicial se hacían negociaciones con el gobierno de turno que, a criterio del ex magistrado, “implicaban un condicionamiento a la independencia”.

“Ahora pareciera que esta ley retrocede en esos aspectos y que los activos continuarían con la equiparación con la justicia nacional, pero a los pasivos se les aplicaría la paritaria de la administración pública provincial, con un porcentaje diferente, o sea que el aumento de los activos no se trasladaría a los jubilados”, advirtió.

La referencia es al artículo de la iniciativa que dispone que todos los jubilados perciban aumentos en función de lo acordado de las paritarias del escalafón general de la administración pública y no por paritarias o acuerdos sectoriales, como los que tienen actualmente el Poder Judicial y algunos organismos autárquicos, cuyos jubilados reciben aumentos mucho mayores.

“Se produciría un desfasaje entre quienes están en actividad y quienes están jubilados lo cual generaría un riesgo porque en Entre Ríos, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, no rige el tope que obliga a los jueces a jubilarse a los 75 años, salvo que le den una autorización especial”, expuso Salduna.

“Si un magistrado está ganando 100 y ve que el día que se jubile va a ganar 50, lo más probable es que no quiera irse. Eso pondría una especie de barrera a la renovación de la magistratura porque los jueces se van a querer quedar hasta los 100 años”, graficó luego.

Por último, Salduna consideró que hay artículos que atañen a aspectos constitucionales, con lo cual el proyecto, a su entender, deberá ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, además de las de Presupuesto y Legislación General.

“Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber cambios en la ley actual para mantener el sistema y mantener los derechos y garantías muy especiales que tiene Entre Ríos con respecto a otras provincias e inclusive con el orden nacional. Tenemos un sistema previsional que es muy superior al que tiene la mayoría de las provincias y al que tiene la ANSES y por eso debemos hacer todos los esfuerzos para tratar de mantenerlo”, completó el ex magistrado.