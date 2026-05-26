Proponen nombres para seis calles del barrio Capibá de Paraná

Un proyecto de ordenanza ingresado en el Concejo Deliberante de Paraná propone nombrar seis calles del barrio Capibá que actualmente están identificadas solo con números.

La iniciativa busca avanzar en el ordenamiento urbano y facilitar la identificación de domicilios y servicios en la zona.

Según se indica, las calles comprendidas entre Juan B. Justo, Lisandro de la Torre y Gobernador E. Parera pasarían a tener nombres vinculados a la identidad local, el trabajo, la fauna regional y figuras destacadas de la comunidad.

La propuesta plantea denominar “Don Antonio Amuchástegui” a la calle 924, en homenaje a un vecino recordado por haber donado terrenos en la zona sur de la ciudad para el asentamiento de familias que dieron origen al barrio.

También se propone el nombre “El Jornalero” para la calle 928, en reconocimiento a los trabajadores de oficios y tareas manuales.

Asimismo, la iniciativa contempla que la calle 939 pase a llamarse “Víctor Brondi”, mientras que la 941 sería denominada “El Cardenal”, en referencia al ave característica de la fauna litoraleña. La calle 943 llevaría el nombre “La Tropilla”, en homenaje a las tradiciones criollas y la cultura gaucha.

Por otra parte, el proyecto del bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos propone nombrar “Roberto Baruzzo” a la calle 937, en reconocimiento al veterano de la Guerra de Malvinas distinguido con la Cruz al Heroico Valor en Combate por rescatar a un compañero herido durante un enfrentamiento.

En los fundamentos, los autores sostienen que la falta de nombres oficiales en las calles genera inconvenientes para la prestación de servicios públicos, la localización de domicilios y el trabajo de servicios de emergencia, además de dificultar la integración urbana del barrio. También remarcan la importancia social e identitaria de la denominación de las calles.

El proyecto además instruye a las áreas municipales correspondientes a realizar la señalización, actualizar planos y registros, y comunicar las nuevas denominaciones a los vecinos del barrio Capibá.

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