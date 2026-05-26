Investigan la muerte del hombre que sufrió graves quemaduras en Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná

Las graves quemaduras en Paraná que sufrió un hombre, terminaron con un desenlace fatal en las últimas horas, luego de que la víctima de 51 años, falleciera mientras permanecía internado en estado crítico en el Hospital San Martín.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 23 del domingo en la zona de calles María José Cocuzza y Carmen Salvay de Germano, en inmediaciones de Plaza Mujeres Entrerrianas, donde trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal del servicio de emergencias 107.

De acuerdo con las primeras informaciones, las circunstancias en las que ocurrió el hecho continúan bajo investigación y no se descartaba que pudiera tratarse de un caso de autodeterminación, dio cuenta Elonce.

Internación crítica y operativo de emergencia

Tras el episodio, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó inconsciente y con el 90 por ciento del cuerpo comprometido por severas quemaduras.

Fuentes médicas habían indicado que “debido a la gravedad de las lesiones, el paciente debió ser sedado y entubado preventivamente” en el Shock Room del nosocomio.

Además, desde el hospital señalaron que se activó un protocolo de emergencia para asistirlo de inmediato ante el cuadro crítico que presentaba por las lesiones sufridas en gran parte del cuerpo, de quien fuera Juan Hernán Duarte.

Intervención quirúrgica y fallecimiento

Posteriormente, el paciente fue derivado al quirófano para practicarle una toilette quirúrgica, procedimiento destinado a la limpieza profunda de heridas y extracción de tejido dañado y piel muerta.

Luego de la intervención, Duarte permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricta supervisión médica, aunque finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, las autoridades judiciales y policiales continuaban trabajando para establecer con precisión cómo se produjo el dramático hecho ocurrido en la zona oeste de la capital entrerriana.