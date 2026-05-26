“Al déficit de la Caja lo soportan todos los entrerrianos, no sólo los estatales”, remarcó Dal Molín

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER) defendió el proyecto de reforma previsional del gobierno que tomará estado parlamentario esta semana y advirtió que ““al déficit de la Caja de Jubilaciones lo soportan todos los entrerrianos, no sólo los estatales”.

Dal Molín, que preside el bloque de senadores oficialistas, destacó que la iniciativa llega a la cámara alta después de “todo un proceso de mucho tiempo, de trabajo, de estudio, de análisis, con aquellos que han aceptado sentarse y han conversado y han entendido la necesidad de la reforma”.

En declaraciones al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza), el legislador reconoció que existen cuestionamientos de sectores sindicales, aunque consideró que el debate se centrará en aspectos puntuales del articulado.

“He leído todo este fin de semana algunas expresiones que respeto de representaciones gremiales. Seguramente ellos van a venir por uno o dos artículos específicos a requerir también alguna modificación y me parece que ahí se va a centrar un poco el debate y la posibilidad o no de avanzar en estas cuestiones”, señaló.

Sin embargo, aclaró que el oficialismo priorizará el diálogo con los sectores dispuestos a discutir modificaciones concretas y no con quienes rechazan de plano la reforma. “Es imposible sentarse con alguien con la negativa por la modificación de la ley. Si yo encuentro un sector que dice ‘yo no estoy de acuerdo, no quiero aprobar la ley, la ley no se debe modificar, no se debe tocar’, me parece que tampoco tiene mucha razón sentarnos a conversar ese tema porque están por la negativa misma”, sostuvo.

En relación con el impacto sobre jubilados y futuros beneficiarios, Dal Molín intentó llevar tranquilidad y aseguró que la mayoría de los actuales pasivos no sufrirá cambios significativos. “Los jubilados actuales no se van a ver tan perjudicados. Hay un altísimo porcentaje de jubilados que vienen en términos de ajuste salarial manejándose de la misma manera en la que se va a mantener ahora. Habrá otros que no, un término muy menor, que seguramente harán escuchar sus voces”, manifestó.

Por último, el senador justificó la necesidad de avanzar con cambios estructurales al señalar el peso del déficit previsional sobre las cuentas provinciales. “Esto es una ley que específicamente aborda a 66.000 jubilados que ya están, más 120.000 que se pueden llegar a jubilar, pero afecta a 1.500.000 de entrerrianos, que son los que soportan el déficit”, expresó.