Un trabajador rural falleció tras ser aplastado por un rollo de alfalfa en Galarza

Un hombre de 70 años falleció este martes tras sufrir un accidente laboral en un establecimiento rural de General Galarza, departamento Gualeguay. El hecho ocurrió en la Granja Don Enrique, ubicada sobre el camino de ripio conocido como “La Yangonea”, a unos 16 kilómetros al este de la Ruta Nacional Nº 12.

Según informó la Comisaría Nº 16 de General Galarza a ANÁLISIS, personal policial tomó conocimiento de la situación luego de un llamado telefónico realizado desde el Hospital Perú de esa localidad, donde habían ingresado tres hombres, uno de ellos ya sin signos vitales.

Al arribar al nosocomio, los efectivos dialogaron con el médico de guardia, Juan Martín Tafarel, quien confirmó el fallecimiento de José Óscar Webert, de 70 años.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre habría sufrido un accidente laboral al ser aplastado por un rollo de alfalfa mientras realizaba tareas en el establecimiento rural.