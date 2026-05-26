Mendoza: “Respetuosamente se planteó el descontento de los estatales con una reforma que nos va a perjudicar”

“La obediencia debida ya se juzgó en este país y nosotros tenemos derecho a expresarnos. De hecho, con el mismo criterio que se enojan porque hay voces diferentes, se tendrían que haber enojado con la Homilía que hubo en el Tedeum en la Iglesia Metropolitana”, planteó Mendoza.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Gualeguaychú, Alberto Mendoza, describió el reclamo que la Multisectorial efectuó contra la reforma previsional en el acto por el 25 de Mayo y aclaró se llevó adelante “de manera respetuosa”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Mendoza explicó que “en el marco de la Multisectorial venimos teniendo acciones en diferentes puntos de la provincia, y por supuesto que en Gualeguaychú también porque somos parte de un colectivo de trabajadores que se sienten muy perjudicados con el gobernador y con los senadores y diputados que, entre gallos y medianoche, pretenden sacar esto”.

Sobre la protesta propiamente dicha, contó: “Nosotros nos enteramos casi sobre la marcha, convocamos a una reunión de urgencia y decidimos en forma democrática ir a manifestarnos democráticamente cuando viniera el gobernador a la ciudad. Planteamos que, en el marco de la Constitución nacional, donde tenemos derecho a peticionar a las autoridades, en forma respetuosa queríamos hacerle notar el descontento del colectivo de trabajadoras y trabajadores estatales con una reforma que nosotros consideramos que nos va a perjudicar”.

Agregó que “en ningún momento” la protesta interrumpió el desarrollo del acto. “Nosotros estábamos en las gradas y en un momento donde sube al palco el señor gobernador, desplegamos unos carteles diciendo no a la reforma previsional, en total silencio, respetando el Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos, y respetando todo el protocolo que estaba dispuesto para ese acto. Nosotros no hablamos, no cantamos ni nada, solo levantamos el cartel. El que por ahí se zafó fue el intendente, que nos invitó a retirarnos, poniendo a los chicos como excusa, pero nosotros no hicimos nada, solo lo que hicimos fue alzar los carteles que decían No a la reforma previsional. En ningún momento se gritó, se cantó, nada”, relató.

En ese marco, consideró que “la obediencia debida ya se juzgó en este país y nosotros tenemos derecho a expresarnos. De hecho, con el mismo criterio que se enojan porque hay voces diferentes, se tendrían que haber enojado con la Homilía que hubo en el Tedeum en la Iglesia Metropolitana”.

Mendoza aclaró también que tras el pedido del intendente Mauricio Davico para que se retiren del lugar, “la fuerza de seguridad en ningún momento intervino, pero no nos retiramos; nos quedamos más o menos media hora más y después nos fuimos. Respetuosamente como entramos, nos fuimos”.

Respecto de la reacción del público presente ante la protesta y los dichos de Davico, contó que “nadie discutió con nadie. Más allá de que hay una profunda grieta, fue en el marco del respeto. Después sí están las redes sociales que siempre la mitad opina una cosa, la otra mitad opina otra, pero en ningún momento nosotros tuvimos ni un sí ni un no con los participantes. Incluso, los stands de los chicos estaban atrás, nosotros aplaudimos a las formaciones que iban a desfilar y posteriormente a los 15, 20 minutos nos fuimos”.

No obstante, confirmó que una de las manifestantes subió a la pasarela con un cartel: “Sí hay fotos de eso, la compañera se expresó con un cartelito, no dijo nada y después se retiró”. Y aclaró que “eso tampoco interrumpió el desarrollo del acto porque fue después de las formaciones, cuando se habían retirado para ubicarse en el desfile”.

Consultado por la continuidad de estas protestas sorpresivas ante los funcionarios y el propio gobernador, afirmó: “Yo tengo la obligación de ser intelectualmente honesto. Nosotros necesitamos que esto no se apruebe porque va a perjudicar a mucha gente. Incluso hasta en el mismo partido radical han sacado declaraciones donde manifiestan que de esta manera no. Nosotros presentamos desde ATE un proyecto donde le decíamos al señor gobernador que había un montón de lugares de donde sacar el dinero, no sé si para sanear toda la Caja, pero sí una buena parte”. Y cuestionó que “en materia de jubilación también hay un doble discurso donde en la campaña política electoral, el señor gobernador prometió que las jubilaciones de privilegio las iba a sacar y hoy duerme en algún cajón de la Gobernación ese proyecto después de dos años y medio de gestión”.

Como conclusión, Mendoza reiteró: “Nosotros tenemos el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Elegimos el 25 de Mayo porque era el día que venía el gobernador, porque pedimos audiencia y no nos dan; pedimos que nos atiendan, que nos escuchen, y no nos dan. Hemos tenido reuniones con los legisladores; hace unos días en un marco de mucho respeto, tuvimos una reunión para plantearle todas estas cosas al senador (Jaime) Benedetti, del Departamento Gualeguaychú, con quien tomamos unos mates, charlamos, estuvimos como dos horas hablando y nos expresó que él también tenía dudas. Nosotros hace mucho tiempo que estamos pidiendo conocer el proyecto y lo ponen a última hora”.