El valor de las artes

Angustia y dolor entre el fuego en los bosques de nuestra Patagonia y la violencia que se vuelca en colegios de todo el país. Circunstancias que obligan a actuar con decisión y rapidez para detenerlas lo antes posible. Para lo segundo, identificar elementos que estén a nuestro alcance y aplicarlos si fuese posible, a la brevedad. Por ejemplo, encontrar en Platón líneas de enseñanza para niños y jóvenes que los aleje de los vicios y los conduzca a ese camino de ser buenos adultos: música y gimnasia. Tomaremos el sendero de la música que no es ausencia en las escuelas.

Siguiendo a Platón “los niños son naturalmente aptos para la música y la danza y que la música les cultiva la armonía interior y la sensibilidad moral”. ¿Coincidencia?: “Los maestros de ese Jardín afirmaron que “cuando los niños se sienten cómodos en lo que tocan, escuchan y ven, su cuerpo se calma y son más receptivos”. “Comentarios del Proyecto del Jardín Infantes para la Ciudad de Lobos en Prov. De Bs. As. Proyecto Finalista del Concurso Internacional Año 2026 Kinderspace-Buildner”. (CLARÍN-jueves 23-abril-2026- Graciela Baduel).

De las líneas cancioneras de nuestro folclore se destaca la bellísima zamba tradicional de melodía suave y desplazamientos como el rozar pétalos. La tomaremos como herramienta de calma para el espíritu y emplearla en el camino emotivo de la presente. Zamba, noche caída iluminada por juego de cocuyos, silencio de estrellas en la inmensa pampa, a veces interrumpido por delicados arpegios de una guitarra para dos pañuelos, celeste uno blanco el otro que en sus aleteos insisten en unir los colores de nuestra bandera. Ya en la práctica de esta danza, danza en formato instrumental, será la base para que alumnos bailarines de ambos sexos se incorporen a un ambiente de comunicación y de respeto, no solamente para esos momentos sino en proceso de valor humano a futuro.

Líneas llamando a las artes música y danza, que acompañen a nuestros retoños a un horizonte de convivencia.