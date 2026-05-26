Lenico Aranda visitó el Seguí Foot Ball Club y destacó el trabajo social y deportivo de la entidad

El legislador provincial Lenico Aranda visitó el Seguí Foot Ball Club donde recorrió las instalaciones junto a las autoridades, realizó la entrega de una bandera y una pelota de fútbol, además de dialogar sobre los proyectos y actividades que desarrolla la institución para más de 300 socios de la comunidad.

Aranda estuvo en Seguí Foot Ball Club, en la localidad de Seguí, departamento Paraná, donde fue recibido por el presidente Héctor Barreto, la secretaria Mirta Monzón y la protesorera Mariana Picotti.

Durante la recorrida, Aranda pudo conocer las distintas actividades que se desarrollan diariamente en el club, el cual cuenta con más de 300 socios que participan en disciplinas como crossfit, pádel, zerbín, fútbol en todas sus categorías, fútbol femenino, bochas y gimnasia rítmica.

En el marco de la visita, el legislador hizo entrega de una bandera y una pelota de fútbol que habían sido solicitadas por las autoridades de la entidad. Además, mantuvieron un diálogo sobre los proyectos y objetivos que buscan seguir fortaleciendo el crecimiento deportivo y social del club.

La jornada también incluyó la presencia en un partido de fútbol de categorías menores. Como parte de la recorrida, Aranda también probó la cancha de bochas junto al presidente de la institución, compartiendo un momento distendido con integrantes del club.

Al finalizar la visita, Aranda destacó la importancia de seguir acompañando a las instituciones deportivas del departamento, remarcando que “cumplen un rol fundamental en la formación, la contención y el desarrollo de cientos de jóvenes y familias de nuestras comunidades”.