Miss Universo Argentina 2026: quién es Tamara Rogouski, la primera madre en ganar la corona nacional

Tamara Rogouski, representante de Misiones, fue elegida como la nueva Miss Universo Argentina 2026.

Tamara Rogouski, representante de Misiones, fue elegida como la nueva Miss Universo Argentina 2026 y se convirtió en la primera madre en ganar la corona nacional del certamen.

La modelo oriunda de Puerto Iguazú representará al país en la próxima edición internacional de Miss Universo, que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

Rogouski se impuso entre 31 candidatas de todo el país durante la gala celebrada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.

Además de quedarse con el título principal, también obtuvo el reconocimiento a “mejor rostro” y fue una de las participantes más destacadas de la competencia.

La joven tiene 28 años y trabaja como modelo desde los 12, con experiencia en campañas y pasarelas tanto en Argentina como en Paraguay.

Tamara Rogouski, Miss Universo Argentina 2026. Tamara Rogouski, Miss Universo Argentina 2026.Pero su historia también marcó un hecho inédito para el certamen nacional: es mamá de una niña llamada Sophi y se convirtió en la primera mujer con hijos en ganar Miss Universo Argentina.

Además de su carrera en el modelaje, es licenciada en marketing y coach ontológica.

La ceremonia contó con la conducción de Giuliano Fessia y un jurado integrado, entre otros, por Coty Romero, el periodista Gustavo Méndez y exreinas de belleza.

Las participantes fueron evaluadas en entrevistas, pruebas de pasarela, desfiles y presentaciones artísticas durante toda la competencia.

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, mucha dedicación y compromiso”, expresó Rogouski tras recibir la corona.

“Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, agregó la flamante Miss Universo Argentina 2026.

En su discurso final, también dejó un mensaje dedicado a los jóvenes y habló sobre la importancia de cumplir sueños y encontrar una identidad propia.

“No esperen el momento perfecto, empiecen hoy. Creo en una juventud con compromiso y capaz de dejar una huella en el mundo”, sostuvo.

La primera finalista del certamen fue Daiana Pereyra, representante de La Pampa, mientras que Rogouski sucederá a Aldana Masset, quien había representado a la Argentina en la edición 2025 realizada en Tailandia.

Fuente: Noticias Argentinas.