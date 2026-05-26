Citroën deja de fabricar en la Argentina: importará sus autos de Brasil y Europa

Se produjo un nuevo movimiento dentro del tablero de la industria automotriz en la Argentina. Citroën dejará de fabricar en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, al único modelo que producía allí: el utilitario Berlingo, un vehículo que durante años fue uno de los referentes del segmento.

Al mismo tiempo, también deja de producirse el Peugeot Partner. Entre ambos utilitarios representaban apenas el 5% del volumen total de fabricación de la planta de El Palomar, que actualmente se encuentra ensamblando las últimas unidades antes del cese definitivo de producción.

La decisión está vinculada con la llegada de una nueva generación del modelo, prevista para los primeros días de junio, que arribará importada desde Europa, más precisamente desde España. La decisión se había tomado tiempo atrás.

Aún así, el nuevo utilitario ingresará al país bajo el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que permite reducir el arancel de importación del 35% al 17,5% para determinados vehículos electrificados o de producción extrazona. Cabe recordar que el primer modelo en arribar bajo este beneficio fue el Citroën C5 Aircross, también perteneciente a la firma del doble chevrón.

Con esta reestructuración, Citroën dejará de fabricar vehículos en suelo argentino, aunque la planta de El Palomar continuará operativa debido a que allí se producen los Peugeot 208 y 2008, dos de los modelos más importantes de la estrategia regional de Stellantis.

También es importante mencionar que el Grupo Stellantis cuenta con una planta en Ferreyra, Córdoba, donde actualmente produce el Fiat Cronos, la Fiat Titano y la RAM Dakota. Estos últimos dos modelos forman parte de una inversión de US$385 millones destinada al desarrollo de una nueva familia de pickups y la producción de un motor en la Argentina.

La historia de Citroën en la Argentina

La historia de Citroën en la Argentina comenzó oficialmente el 25 de marzo de 1959, cuando se fundó Citroën Argentina S.A. mediante el decreto 3693/59 firmado por el Poder Ejecutivo Nacional. Pocos meses después, el 8 de mayo de ese mismo año, la compañía obtuvo la personería jurídica y dio inicio a una etapa que marcaría a varias generaciones de automovilistas argentinos, según informa el Club Citroën Buenos Aires.

La producción local arrancó el 18 de febrero de 1960 con el ensamblado de los primeros Citroën 2CV AZL en una planta provisoria ubicada en Jeppener, partido de Brandsen, a unos 80 kilómetros de la Capital Federal. El lugar pertenecía originalmente a la firma Pfaff Bromberg S.A.I.C., una fábrica de máquinas de coser que contaba con maquinaria de avanzada para la época. Allí se ensamblaron cerca de 100 autos y 20 furgonetas AZU.

Mientras esa planta operaba temporalmente, Citroën avanzaba con la construcción de su fábrica definitiva en el barrio porteño de Barracas, sobre un predio de 75.000 metros cuadrados donde anteriormente funcionaba la fábrica de cocinas Catita. La inauguración oficial se realizó el 31 de mayo de 1960, día en que salió de la línea de montaje el Citroën 2CV número 101 producido en la Argentina.

Ese mismo año, la marca francesa también llamó la atención en el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires con un innovador stand que incluía una pista de pruebas especialmente diseñada para recrear distintos tipos de caminos y calles argentinas. Allí, pilotos especializados realizaban demostraciones dinámicas con los 2CV ante el asombro del público.

Además de los populares modelos nacionales, Citroën exhibió vehículos europeos como el DS19, dos ID19 y tres ID Break. Tras finalizar la muestra, esos autos fueron subastados y despertaron tanto interés que terminaron vendiéndose a valores tres veces superiores al precio base previsto inicialmente.

La planta de Citroën Argentina S.A. contaba en un principio con un área cubierta de 51.000 metros cuadrados, distribuidos en dos edificios, “Edificio Norte y “Edificio Sur” y cerca de 1.200 empleados. El 22 de julio de 1960 comienzan a ensamblarse aquí las furgonetas en las versiones AZU y AZUB (vidrios laterales). En el Edificio Norte, de 23.000 m2 cubiertos, se centralizaban las fabricaciones mecánicas y el montaje de órganos, aquí se efectuaba el mecanizado del block de motor, culatas de cilindros, embrague, frenos, brazos de suspensión y piezas diversas, luego en otro sector se ensamblaban todas estas partes.

Más adelante, entre 1979 y 1990, Citroën también dejó de producir vehículos en la Argentina. Ahora, con el fin de la fabricación del Berlingo en El Palomar, la marca cerraría definitivamente su etapa de producción industrial en el país.

Fuente: La Nación.