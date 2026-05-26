Concepción del Uruguay: se agudizan los problemas en Tres Arroyos

Un escenario de profunda incertidumbre y tensión laboral se desató en las últimas horas en torno a la planta avícola “La China”, perteneciente a la firma Granja Tres Arroyos (GTA S.A.).

A través de un comunicado oficial, la comisión directiva del sindicato del sector informó que la empresa no se presentó a una audiencia clave prevista para este lunes, lo que encendió las alarmas de la representación gremial.

Ante este panorama de falta de diálogo, el sindicato anticipó que "según todos los indicios", la planta industrial ubicada en Concepción del Uruguay permanecerá cerrada durante la jornada de este martes. No obstante, desde el gremio aclararon que todavía reina el hermetismo y no existen precisiones oficiales sobre cuánto tiempo podría extenderse esta situación de parálisis.

Convocatoria a las plantas y resguardo legal

Frente a la posibilidad de un cierre patronal o una suspensión imprevista de las actividades, la conducción sindical emitió una directiva clara para el personal de producción: solicitó a todos los trabajadores presentarse igualmente en las instalaciones en sus horarios habituales de turno. Esta medida busca evitar que la empresa alegue "abandono de trabajo" o inasistencias injustificadas.

En el mismo mensaje, remarcaron que la dirección del gremio ya se encuentra elaborando e instrumentando “los mecanismos técnicos y legales necesarios” para blindar y resguardar los derechos laborales y salariales de la totalidad de los empleados afectados por el conflicto. Estas herramientas legales serán comunicadas formalmente a las bases “en tiempo y forma”.

Asamblea soberana para definir el plan de lucha

La falta de respuestas por parte de la patronal aceleró los tiempos gremiales. Desde el sindicato adelantaron que en los próximos días convocarán de urgencia a una “asamblea soberana” con el conjunto de los operarios, informó El Miércoles Digital.

El objetivo del encuentro será debatir la situación de la firma GTA S.A. y definir, de manera democrática y consensuada, las medidas de fuerza o los pasos sindicales a seguir para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en la histórica planta uruguayense.