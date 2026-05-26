Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan, provincia por provincia

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina presentan un escenario con fechas variables según la provincia, debido a que cada jurisdicción educativa define su propio calendario escolar. La pregunta central de cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno en cada provincia cobra especial importancia para familias, docentes y estudiantes que deben organizar actividades y viajes.
El relevamiento de las fechas oficiales, publicado por los ministerios de educación provinciales y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), permite anticipar la planificación en todo el país.
Durante 2026, la organización descentralizada del ciclo lectivo se mantiene como regla, según los calendarios difundidos por los portales oficiales de los ministerios de educación de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por este motivo, las fechas de inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar varían en cada distrito. El receso invernal se distribuye entre junio y julio, con diferencias de hasta dos semanas según la región, reflejando criterios pedagógicos, climáticos y logísticos definidos localmente.
De acuerdo con la información disponible en sitios oficiales del Gobierno nacional, el ciclo lectivo inicia entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, y finaliza entre el 17 y el 23 de diciembre.
Cuándo empiezan las vacaciones de invierno, provincia por provincia
El receso invernal 2026 presenta tres grandes bloques de fechas, según lo informado por los ministerios provinciales. A continuación, el detalle provincia por provincia, con los días que abarcará cada periodo:
Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): del 20 al 31 de julio
Catamarca: del 13 al 24 de julio
Chaco: del 20 al 31 de julio
Chubut: del 13 al 24 de julio
Córdoba: del 6 al 17 de julio
Corrientes: del 13 al 24 de julio
Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
Formosa: del 13 al 24 de julio
Jujuy: del 13 al 24 de julio
La Pampa: del 13 al 24 de julio
La Rioja: del 13 al 24 de julio
Mendoza: del 6 al 17 de julio
Misiones: del 13 al 24 de julio
Neuquén: del 13 al 24 de julio
Río Negro: del 13 al 24 de julio
Salta: del 13 al 24 de julio
San Juan: del 6 al 17 de julio
San Luis: del 6 al 17 de julio
Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
Santa Fe: del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
Tucumán: del 13 al 24 de julio
Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia
El cierre del ciclo lectivo 2026 también varía según la provincia. La información oficial establece las siguientes fechas:
Buenos Aires: 22 de diciembre
CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): 18 de diciembre
Catamarca: 18 de diciembre
Chaco: 18 de diciembre
Chubut: 18 de diciembre
Córdoba: 18 de diciembre
Corrientes: 18 de diciembre
Entre Ríos: 18 de diciembre
Formosa: 17 de diciembre
Jujuy: 18 de diciembre
La Pampa: 23 de diciembre
La Rioja: 18 de diciembre
Mendoza: 22 de diciembre
Misiones: 18 de diciembre
Neuquén: 18 de diciembre
Río Negro: 18 de diciembre
Salta: 18 de diciembre
San Juan: 18 de diciembre
San Luis: 18 de diciembre
Santa Cruz: 18 de diciembre
Santa Fe: 18 de diciembre
Santiago del Estero: 18 de diciembre
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre
Tucumán: 18 de diciembre
Así, el calendario escolar nacional 2026 busca garantizar un mínimo de 190 días de clases en todas las jurisdicciones. El cumplimiento de este objetivo se monitorea mediante acuerdos entre el Ministerio de Educación y las carteras provinciales, en función de la extensión del ciclo lectivo y los días efectivos de actividad escolar.