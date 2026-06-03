Ni Una Menos: “La lucha también es por las condiciones de vida que recrudecen aún más la violencia”

"Las movilizaciones que se van a hacer hoy tienen muchísima fuerza y también van a expresar ese hartazgo no solamente por los femicidios y los travesticidios, sino también de conjunto por el gobierno de (Javier) Milei, y en nuestro caso de (Rogelio) Frigerio", afirmó Violeta González.

La referente de “Juntas y a la Izquierda”, Violeta González, reflexionó sobre el agravamiento de la problemática de la violencia de género ante el desmantelamiento de las políticas públicas específicas y el avance de un espíritu de época ligado a discursos de odio y violencia generalizada.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), González definió que “siempre decimos que estamos hartas, pero también es muy importante reivindicar que a esa bronca la transformamos en lucha, y las movilizaciones que se van a hacer hoy y que ya se vienen haciendo en varios puntos del país, sobre todo en Córdoba, a partir del femicidio de Agostina, tienen muchísima fuerza y también van a expresar ese hartazgo no solamente por los femicidios y los travesticidios, sino también de conjunto por el gobierno de (Javier) Milei, y en nuestro caso de (Rogelio) Frigerio, porque acá también tomamos como una de las consignas de lucha el rechazo a la reforma previsional. Entonces, es como una integralidad que tiene el eje en los femicidios y en la violencia de género, pero que se combina también con nuestras condiciones de vida que recrudecen aún más la violencia”.

Consultada por la lucha contra el espíritu violento de esta época encarnado principalmente por el Presidente de la Nación y su negacionismo de la problemática, sostuvo que “para nosotras siempre es muy importante seguir organizadas y seguir articulando. Si bien hubo una baja de lo que fue el proceso de movilización, el proceso de lucha, por varios factores, y un poco también por institucionalizar toda esa potencia que había y todo ese cuestionamiento al patriarcado, al capitalismo, se tuvo que buscar una forma de frenar un poco eso. Luego también el proceso de la pandemia, que en 2020 en Paraná fue el caso de Fátima Acevedo, donde hubo muchísima organización que se sitió en Tribunales, había una marea verde muy potente, que también se vio afectada por lo que fue la pandemia. Y en esta época también hay un momento de polarización social y política muy importante, en donde también desde los feminismos creemos que hay que rever algunos tipos de estrategias porque se generó una reacción hacia el movimiento feminista con todos estos grupos como los incels (N.R.: movimiento incel: celibato voluntario), odiadores de mujeres, odiadores de disidencias, que también se organizaban en partidos de ultraderecha o de derecha más tradicional, como una forma de responder porque se habían quedado, entre comillas, afuera del movimiento feminista”.

“Sin embargo nosotras siempre nos mantuvimos alertas y siempre la sociedad se ha conmovido por casos de femicidio y creemos que es tan dinámico todo que cuando surgen casos aberrantes como el de Agostina se prenden las mechas de nuevo. Por ejemplo, el 1°F de hace dos años en donde Milei dio discursos de odio contra la comunidad LGBT, el repudio también se expresó en movilizaciones en muchas partes del país y también replicadas a nivel internacional. Entonces, hay una combinatoria de elementos en donde nosotras tenemos que seguir plantando nuestras consignas, nuestra forma de percibir el mundo, de qué queremos construir, de cuestionar los roles de género, y esa es nuestra lucha cotidiana. También, por supuesto, la denuncia al Estado por cómo se ha desmantelado todo lo que hemos conquistado, y esa denuncia tiene una razón de ser porque se evidencia cómo el desmantelamiento de esas políticas públicas que, si bien no eran suficientes colaboraban con paliar mínimamente la violencia de género, y al no existir aumenta toda la desidia en general. Por ejemplo, sin la aplicación de la educación sexual integral, sacando el plan ENIA, el plan de prevención del embarazo adolescente, sacando todas las líneas de emergencia, tienen un impacto muy profundo a nivel social”, describió.

En ese marco, planteó: “Que haya existido un Ministerio de Mujeres y Disidencias, es un logro de la lucha, el problema es cómo ese Ministerio operaba porque, por ejemplo, tenía un presupuesto subejecutado y tampoco había una participación activa de las organizaciones feministas que, en definitiva, somos las que conocemos los territorios y las problemáticas y que justamente somos las primeras preocupadas por crear esas políticas o esos dispositivos para paliar la violencia. Entonces, todo ese entramado no se dio sobre todo con la falta presupuestaria y creo que hubo un oportunismo político en ese sentido, que creó un Ministerio casi de cartón porque no terminaba de solucionar las problemáticas reales y porque no terminaba siendo algo que infiera en la sociedad en su conjunto para poder realizar cambios más estructurales”.

“Nosotras desde la izquierda creemos que dentro de este sistema capitalista el patriarcado no va a caerse, sino que tenemos que tirarlo revolucionando todo porque dentro de estas estructuras la mujer tiene que seguir siendo la que mantiene las tareas domésticas y de cuidado, para sostener todo este andamiaje que se lleva nuestras vidas y que se lleva sobre todo nuestro tiempo. Dentro del capitalismo es muy difícil y para nosotras como feministas socialistas eso fue un debate muy grande”, referenció.

Consultada por el desmantelamiento de programas nacionales y provinciales referidos a la temática, González puntualizó que “uno de los más importantes es el vaciamiento de la educación sexual integral (ESI). En la provincia, con la campaña del aborto Legal, Seguro y Gratuito, hemos hecho algunos relevamientos y acá en la provincia se ha vaciado el área de educación que básicamente establecía la obligatoriedad de la ESI, para poder educar a través de la perspectiva de género, y eso hoy solo queda a voluntad de cada docente. Es decir, hoy no hay una currícula específica para impartir ESI y eso es algo que sufrimos las consecuencias cotidianamente porque tiene que ver con cómo los niños y las adolescencias empiezan a percibir el mundo y con este espíritu de época, lo que hoy las infancias perciben es esta época con discursos de odio, con mucha violencia, y todo eso va calando y va formando subjetividad. Entonces, que la ESI no exista o que exista de una forma muy parcializada tiene sus consecuencias directas también en cómo esos niños y esas adolescencias van a ser a futuro. Después, la quita del plan ENIA, que era el plan de prevención de embarazo adolescente, que tuvo despidos de todas sus trabajadoras y era un programa que tuvo resultados muy buenos y que hoy no existe. En la línea 144 también tenés que esperar muchísimo. A nivel de la justicia continúa todo muy mal, como vimos con el caso de Agostina y como vimos con el caso de Brenda Alvarenga en nuestra provincia, que había denunciado, había hecho todos los pasos correspondientes y aun así el femicida la mata. Todo lo que se te ocurra que se haya hecho ha sido desmantelado, vaciado o ha quedado el esqueleto y una o dos trabajadoras”.

En cuanto al avance contra los feminismos, reflexionó que “los movimientos incels son originarios de Estados Unidos y el feminismo existe históricamente en todo el mundo y no desde el 2016 o el 2018, y siempre hubo reacción a eso en todas partes. En Argentina hubo un momento donde nosotras pudimos cuestionar muchísimo, sobre todo con la discusión por el aborto legal, y siento un poco que había mermado lo que era el acoso callejero, que te silben en la calle, lo que vivimos cotidianamente, y hoy todo eso volvió igual que hace 20 años, entonces nuestro rol es continuar en las calles, cuestionando, hablando, charlando, porque obviamente existen estas reacciones que no quieren que nosotras cuestionemos nada, sino que siga todo con estos roles de género donde la mujer tiene que ser madre, tener hijos, hacerse cargo de la casa y ser sumisa totalmente a su marido. Obviamente que siempre va a existir una resistencia hacia esos cuestionamientos de las estructuras de relaciones sociales, y eso se replica en todo el mundo, pero también en todo el mundo se replica el feminismo”.

Por último, recordó que la manifestación en Paraná “será a las 15 en Plaza 1° de Mayo con un documento unificado y una consigna unificada, para movilizar hasta Casa de Gobierno donde se va a hacer la lectura del documento. La consigna es ‘Con Milei y Frigerio no hay Ni Una Menos, los derrotamos en las calles’. Y luego se hará una asamblea abierta y se va a repartir tortas fritas y chocolatada. Va a ser una jornada completa de lucha y de visibilización, por supuesto con perspectivas de continuar”.