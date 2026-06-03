Mundial 2026: “Dibu” Martínez llevó tranquilidad antes del debut de Argentina

El arquero titular de la selección argentina, Emiliano Martínez, llevó tranquilidad porque, en la previa al último entrenamiento del conjunto de Lionel Scaloni, contestó la consulta de un hincha sobre su presencia en el debut del Mundial: “Llego”.

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales se ve cómo el jugador de Aston Villa, quien se recupera de una fractura en uno de sus dedos de la mano derecha, que sufrió en la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa, levantó el pulgar y añadió: “Muy bien. Llego, llego”.

Si bien todavía no pudo practicar a la par del grupo y en los amistosos de este sábado ante Honduras y el próximo martes frente a Islandia lo más probable es que tengan rodaje los arqueros suplentes (Gerónimo Rulli sería titular frente al elenco centroamericano), el marplatense no corre riesgo para el estreno.

La Albiceleste enfrentará a Argelia el martes 16 de junio a las 22, por la primera fecha del Grupo J. La idea del cuerpo técnico es contar con los 26 futbolistas a disposición para esa fecha, aunque la evolución se evaluará día a día. De hecho, si la Copa del Mundo no estuviera próxima a comenzar, probablemente Dibu se hubiera tenido que operar.

En estos días al arquero se lo vio con un vendaje especial en su mano, que recubre principalmente el dedo anular y meñique, porque tiene la zona inmovilizada como parte del proceso de rehabilitación, aunque todo marcha según lo previsto.

El lunes, el campeón del mundo ya se había expresado en su cuenta de Instagram, ya que subió un posteo en el que escribió: “Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país”.