El Incaa lanzó un concurso para financiar primeras y segundas películas

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) presentó la convocatoria para el Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026, una iniciativa de alcance nacional que busca incentivar la producción cinematográfica en cada una de las provincias argentinas. El certamen está dirigido a productores mayores de 18 años, ya sean personas humanas o jurídicas, que presenten proyectos junto a directores que se encuentren en la etapa inicial de su carrera, específicamente para la realización de su primer o segundo largometraje de ficción o animación.

Esta política de fomento busca descentralizar la industria audiovisual para promover el surgimiento de nuevas voces en las seis regiones del país y garantizar que los proyectos ganadores se filmen y produzcan efectivamente en sus territorios de origen para fortalecer las economías culturales locales.

La estructura del concurso contempla la entrega de hasta doce premios en total, los cuales serán distribuidos de manera equitativa entre las seis regiones establecidas por el organismo nacional. Se otorgará un máximo de dos premios por región, asegurando una representación federal que abarque desde la Patagonia hasta el Noroeste Argentino.

Cada uno de los proyectos seleccionados por el jurado recibirá un financiamiento de 170.000 dólares, cifra destinada a cubrir los costos de producción y permitir que las ideas innovadoras de los realizadores emergentes logren concretarse con estándares profesionales.

Con este respaldo económico, el instituto pretende amortiguar los desafíos financieros que suelen enfrentar las producciones independientes en sus primeras etapas de desarrollo y asegurar la continuidad del cine nacional.

El cronograma de inscripción estipulado por las autoridades del instituto establece que la recepción de los proyectos se extenderá hasta la hora 14 del día miércoles 15 de julio del corriente año.

Los interesados deberán realizar el trámite de manera exclusiva a través de la plataforma digital Incaa en Línea, cumpliendo con los requisitos técnicos y administrativos detallados en las bases y condiciones.

Por dudas técnicas sobre el funcionamiento de la plataforma digital, escribir a enlinea@incaa.gob.ar. Por consultas puntuales sobre el contenido y los alcances del concurso, comunicarse a concursospromocion@incaa.gob.ar