Trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental reclaman por la continuidad de la Casa de Medio Camino

Los trabajadores y usuarios del Hospital Escuela de Salud Mental reclaman la continuidad de la Casa de Medio Camino.

Durante la mañana de ayer viernes, trabajadores de diferentes sectores y usuarios del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná visibilizaron la crítica situación que atraviesa la Casa de Medio Camino de la institución mediante un conversatorio y una olla popular. Este dispositivo -que funciona por fuera del hospital- está destinado a personas que, tras pasar muchos años internadas, se encuentran en condiciones de convivir en la comunidad bajo el acompañamiento de un equipo interdisciplinario.

Desde noviembre del año pasado, el gobierno provincial no ha resuelto el alquiler del inmueble donde funcionaba la casa. Como consecuencia, los usuarios se vieron obligados a trasladarse a una institución alejada de la ciudad, interrumpiendo su proceso de reinserción, se consignó en el portal de ATE Entre Ríos.

El equipo coordinador del dispositivo destacó los beneficios terapéuticos de sostener una rutina comunitaria. La posibilidad para realizar actividades cotidianas como cocinar, pasear, hacer compras y conectarse con el afuera.

Fue muy importante escuchar a los propios usuarios relatando la diferencia de vivir en una casa en la ciudad, donde contaban con su propia llave, a estar en un predio actual donde un policía controla sus ingresos y egresos.

Modificación de la Ley Nacional de Salud Mental

Durante el encuentro, Matías Passi, secretario de Derechos Humanos de ATE, subrayó la importancia de estos espacios en el marco normativo actual: “Esta casa de medio camino es parte de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, un espacio donde las personas recuperan su autonomía y sus vínculos con la sociedad. Son los espacios a los que hay que replicar y apuntalar con mayores recursos”.

Además, advirtió sobre el peligro de “volver a la lógica hospitalocéntrica y manicomial que pretende el gobierno con su proyecto de modificación de la ley”.

Liza Benedetti, coordinadora del dispositivo resaltó: “La actividad tuvo una buena convocatoria de actores importantes y nos permitió situar que la situación de la casa de medio camino no es un hecho aislado, sino que responde a una política que se lleva adelante por el gobierno nacional”, publicó el portal de ATE Entre Ríos.

La jornada contó con el respaldo y la participación de miembros del Órgano de Revisión Local y del Consejo Consultivo de Salud Mental. Para cerrar el encuentro, los presentes compartieron un guiso comunitario como símbolo de la unidad e igualdad entre quienes llegaron a la actividad.