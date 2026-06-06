Se reunió el Plenario de Juventudes del peronismo entrerriano “Jóvenes construyendo Futuro” en Diamante

Con el espíritu de “animarnos a transformar el presente y romper estereotipos” se reunió Plenario de Juventudes “Jóvenes construyendo Futuro” en Diamante.

Militantes del PJ del Municipio de San José de Feliciano participaron del Plenario de Juventudes “Jóvenes construyendo Futuro” que se desarrolló en Diamante.

​Con una agenda centrada en el trasvasamiento generacional, los desafíos ante el contexto actual y la militancia territorial, las juventudes peronistas se dieron cita para debatir el porvenir político de la provincia.

“La jornada estuvo marcada por una alta convocatoria, donde se destacó el compromiso político y el debate profundo que nos merecemos, y un llamamiento a los jóvenes para que se animen a ser protagonistas y romper las viejas estructuras y estereotipos para poder ser una verdadera alternativa”, se indicó en un comunicado de prensa.

Participaron -entre otros dirigentes. Silvina Decco, Laura Rupp, Marisa Leites, Federico Prieto, Guillermo Michel, Juan Carlos Darrichón, David Caceres, Melisa Albornoz, Eduardo Medina, Luisina Minni, Pilar Recca, Pedro Levars, Fernando Gallo, Susana Solis, Magali Favotti, junto a militantes de la juventud peronista de diversos puntos de la provincia.

​La jornada se estructuró a través de paneles de discusión que interpelaron directamente las realidades locales y provinciales, propiciando un diagnóstico crítico sobre las demandas ciudadanas y las estructuras partidarias.

Cómo síntesis se enfatizó la necesidad de consolidar una presencia activa que traduzca las banderas históricas de la justicia social en herramientas concretas de contención y transformación para los sectores más vulnerables frente a la coyuntura de ajustes económicos.