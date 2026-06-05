Preadjudicaron la Hidrovía a la UTE integrada por Jan De Nul y Servimagnus

La sociedad entre la compañía belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus (con un 60% para la primera y un 40% para la segunda) está a un paso de quedarse con las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), comúnmente conocida como Hidrovía.

El Gobierno anunció a las empresas oferentes la preadjudicación del contrato de concesión de la licitación para la privatización de la Hidrovía. Recomienda una ganadora: Jan de Nul junto a Servimagnus, desestimando la oferta de DEME. Por su parte, comunicó que la oferta de la brasileña DTA Engenharia fue “inadmisible”.

Agregó en un comunicado emitido por el Ministerio de Economía que “en las distintas evaluaciones realizadas, el proceso licitatorio no recibió ningún pedido de impugnación a sus actos por parte de las empresas participantes. Asimismo, la Justicia rechazó todas las denuncias que buscaron entorpecer su avance”, publicó La Nación.

También informó que con el dictamen de preadjudicación se abre una última instancia de siete días corridos donde se podrán presentar impugnaciones formales al documento, previo a la adjudicación que determine la finalización del proceso “que romperá el estancamiento de las obras necesarias para la vía por donde circula el 80 por ciento del comercio exterior argentino, acompañado por una baja de costos inmediata de casi el 15 por ciento y la modernización absoluta de la tecnología para la navegación”.

El Palacio de Hacienda destacó que durante las dos primeras etapas Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME logró 42,14 puntos. En tanto, la propuesta económica fue idéntica por parte de ambas empresas, lo que generó 120 puntos para cada una.

Inmediatamente, las entidades asociadas a los usuarios de la vía navegable, como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina–Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Unión Industrial Argentina y el Centro de Navegación, destacaron que “a 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario el avance hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad del sector productivo y del comercio exterior argentino”. Afirmaron que es indispensable avanzar “con celeridad hacia la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de concesión, a fin de iniciar una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema”.

Hace más de 30 años que Jan De Nul se ocupa del dragado de la VNT y todo parece indicar que volverá a trabajarla por un período similar, con una inversión de US$10.000 millones y una facturación de US$15.000 millones, con un retorno mínimo del 6%.

La diferencia está en que hay un cambio de socio. Salió Emepa, con quien Jan De Nul conformaba Hidrovía SA, cuando el empresario y número uno de Emepa, Gabriel Romero, se presentó como arrepentido en la causa Cuadernos. Declaró que pagó una coima de US$600.000 en 2010 para prorrogar la concesión hasta 2021. Jan De Nul siempre declaró que no estaba al tanto de la operación y se distanció de Emepa. La justicia no encontró motivos para acusar a la compañía belga.

La empresa tuvo un largo período de gestión privada y luego, a partir de 2022, fue contratada por el Estado para continuar realizando el servicio. Ahí se generó una deuda de US$80 millones, de los cuales queda pendiente el pago de US$35 millones (que podría absorber la misma adjudicataria).

Jan De Nul Group es una empresa familiar fundada en 1938 por Jan Frans Jozef De Nul. En 1951 ingresó al negocio del dragado en Bélgica y allí comenzó su expansión. Hoy tiene cuatro unidades de negocios: energía offshore, soluciones de dragado, proyectos de construcción y planet redevelopment o nuevo desarrollo del planeta. Las dragas que están destinadas a la hidrovía tienen un valor de entre US$40 millones y US$50 millones.

La compañía desarrolla en más de 100 países actividades relacionadas con el dragado y mantenimiento de vías navegables; infraestructura portuaria y recuperación de tierras; energía offshore y parques eólicos marinos, entre otras.

Además de las tareas de mantenimiento y profundización de la Vía Navegable Troncal, comúnmente conocida como hidrovía e iniciadas en 1995, Jan De Nul tiene participación en proyectos de infraestructura marítima relevante. Entre ellos, el Hong Kong International Airport (Chek Lap Kok); la expansión del Canal de Panamá; Palm Jebel Ali y desarrollos costeros de Dubái, donde ejecutó trabajos de recuperación de tierras para la construcción de las islas artificiales con forma de palmera. También participa de proyectos offshore de energía eólica en Europa, incluyendo los cables submarinos.

En la Argentina, además, recientemente la empresa (a través de su controlada Compañía Sudamericana de Dragados) fue preadjudicada para llevar adelante el dragado de adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte de Puerto Buenos Aires.

El socio local

En este nuevo período su socio es Servimagnus, una compañía privada de capital 100% argentino, fundada en 2006. La empresa de la familia Román brinda soluciones integrales para proyectos de infraestructura portuaria, dragado, salvamento, remoción y disposición final de restos náufragos, balizamiento, obras hidráulicas, control de derrames, buceo profesional y otros servicios para la industria naviera.

Servimagnus fue fundada por el empresario Ricardo Román y es presentada como “parte original de una familia de empresarios con más de 70 años de trayectoria en transporte, logística y operaciones portuarias en el país. A mediados de los años 90, las distintas ramas de la familia iniciaron distintas trayectorias empresariales. El 95 % del capital de Servimagnus pertenece a la empresa Loginter S.A., que a su vez pertenece a Ricardo Roman y sus hijos”.

Aclara que no existe relación societaria alguna entre Loginter y los otros miembros de la familia Román.

La compañía mostró interés en los trabajos de la hidrovía e incluso participó de la fallida licitación “corta” en 2022, que se hizo con la idea de que fuera un puente hasta tanto se hiciera la licitación larga. Después de escándalos varios y hasta de una advertencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el gobierno en aquel entonces decidió reestatizar la VNT y dejar sin efecto la privatización ocurrida en 1995.

El vínculo de Jan De Nul con Servimagnus se consolidó en la también fallida licitación entre 2024 y 2025.

Servimagnus tendrá una participación minoritaria en la futura sociedad concesionaria. Estará a cargo del balizamiento de última generación y el mantenimiento de ayudas a la navegación, la implementación de tecnología de navegación inteligente, la gestión ambiental y el control de derrames, el rastreo de cascos hundidos y el relacionamiento con los usuarios, entre otras tareas.

El dictamen de la PIA

Ya sobre el fin del proceso licitatorio, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un nuevo dictamen advirtiendo sobre irregularidades en la licitación. No es la primera vez.

En 2024, cuando el Gobierno lanzó los primeros pliegos, la PIA determinó la existencia de “graves irregularidades” (su segunda intervención en el proceso licitatorio). Se refirió a la inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados, irregularidades en el acto administrativo por el cual se autorizó el llamado, en la conformación de la comisión evaluadora de ofertas, en el procedimiento para determinar el plazo de duración del contrato de concesión; la ineficacia de las mesas interdisciplinarias convocadas para participar de la redacción del pliego de bases y condiciones e irregularidades en la fórmula estipulada para efectuar la evaluación técnica de ofertas.

Justo antes de la apertura de la oferta económica, la PIA volvió a emitir un dictamen donde repite algunos de los puntos en conflicto y además habla sobre “reparos sobre un posible direccionamiento del proceso”. Se trata de un dictamen administrativo que fue remitido a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 9 a cargo de Guillermo Marijuan.