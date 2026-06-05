Jueces de Entre Ríos participaron de un encuentro de UNICEF sobre derechos de niños y adolescentes

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, representante del STJER ante UNICEF, participó del IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizado por UNICEF Argentina. En la reunión se analizaron los desafíos de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y el fortalecimiento de las políticas de protección integral de las infancias y adolescencias.

El encuentro reunió a magistradas y magistrados de distintas jurisdicciones del país, con el propósito de intercambiar experiencias y profundizar el trabajo conjunto en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, consolidando espacios de diálogo e intercambio entre los poderes judiciales provinciales.

Durante las jornadas se abordaron los alcances de la Ley 27.801 y los desafíos que plantea la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en las provincias, a través de exposiciones y debates sobre su análisis constitucional y convencional. Asimismo, se presentaron nuevas publicaciones de UNICEF vinculadas a los delitos en entornos digitales y a las medidas alternativas, los abordajes socioeducativos y los enfoques restaurativos en el sistema penal juvenil.

Por su parte, el juez en lo Penal de Niños/as y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto, expuso en el panel “Análisis constitucional y convencional. Oportunidades y desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil en las provincias”.

Al cierre del encuentro y junto al Representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, y la Representante adjunta, María Elena Úbeda, se elaboró y firmó colectivamente una declaración que expresa el compromiso de sostener la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de niñas, niños y adolescentes como un espacio de referencia para el intercambio y la reflexión sobre los desafíos en la protección de la niñez y la adolescencia.

El documento destaca la importancia de la producción y sistematización de información sobre esta población, subraya la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial entre los organismos de protección de derechos y el Poder Judicial, y pone el foco en el desarrollo de capacidades de magistradas, magistrados y operadores de justicia en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.