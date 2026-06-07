Deportivo Máquina es el campeón de la Copa de Oro

Este sábado por la noche, Deportivo Máquina tuvo una histórica oportunidad al disputar la final de la Copa de Oro del Torneo Nacional de Clubes de futsal femenino. Su rival fue Montreal de Corrientes, de firme paso por el torneo que se jugó en el campo de juego del Parque Enrique Berduc.

En el desarrollo del partido hubo paridad entre dos equipos que demostraron buen nivel durante todo el torneo. Es así que el encuentro acabó empatado 2-2 y obligó a los planteles a recurrir a los penales para definir al ganador. Y fue en ese punto en el que se impuso el Maquinón, que acertó dos de sus ejecuciones para imponerse por 2-1 y quedarse con el título.

Aunque ambos equipos ya habían obtenido el ascenso hacia la División de Honor por haber logrado llegar a la final del torneo, se trataba de una oportunidad única para lograr el campeonato, objetivo que finalmente cumplió el Rojo paranaense. De esta manera, el campeón fue Máquina y el subcampeón acabó siendo Montreal.

Tercer puesto

En el tercer lugar acabó el Atlético Neuquen Club. Luego de la derrota por 3-0 en semifinales ante Montreal de Corrientes, el Pingüino se tomó revancha en el partido por el tercer puesto, duelo en el que se midió con Comunicaciones, equipo también correntino.

Fue victoria por 5-1 para las paranaenses, que de esta manera terminaron en el tercer lugar del torneo que ganó Máquina. De esta manera se repite el campeón paranaense del torneo, teniendo en cuenta que en 2025, en la ciudad de Aristóbulo del Valle, Misiones, la consagración fue para el Club Mariano Moreno.

El camino del campeón

El recorrido hacia el título para Deportivo Máquina contó con los siguientes resultados:

-Grupos

2-1 vs. Portuarias.

4-0 vs. Nueva Era.

0-0 vs. Tenis Club.

-Playoff

1-0 vs. Tenis Club.

1-0 vs. Comunicaciones.

-Final

2-2 (2-1) vs. Montreal.