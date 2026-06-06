El país despide al Indio Solari: el velatorio del músico será este domingo en Parque Domínico de Avellaneda

Una multitud se concentró ayer tarde-noche en Plaza de Mayo. Pero, esa postal se replicó en muchas plazas de casi todo el país.

Este sábado se confirmó que el velorio público de Carlos Alberto “Indio” Solari será el domingo, desde las 11, en el microestadio José María Gatica del Parque Domínico, en Avellaneda.

Oficialmente denominado “Parque Los Derechos del Trabajador2 y situado en avenida Mitre al 4900, abarca aproximadamente 10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR), que incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre. Pero será el microestadio José María Gatica el espacio en el que estará ubicado el féretro con el cuerpo de Solari para que los fanáticos puedan darle el último adiós, consignó el portal de Infobae.

Vista aérea del Parque Domínico de Avellaneda.

La multitud que se espera que concurra este domingo encontrará espacios con mesas y sillas para descansar, así como juegos para niños y una histórica calesita.

El Parque Domínico, además, dispone de canchas de fútbol, básquet, patinaje y también una pista de atletismo. También posee dos piletas olímpicas: una para chicos y otra para adultos, publicó el portal de Infobae.

Apenas se conoció que el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sería en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes, sobre todo dentro del espacio que albergará al cuerpo del artista.