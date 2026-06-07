Gimnasia afrontará un duro desafío ante Sportivo Belgrano

Este domingo habrá actividad por la 12ª fecha de la Zona 1 en el Torneo Federal A. Desde las 15.30, el estadio Manuel y Ramón Núñez de Concepción del Uruguay recibirá el duelo entre Gimnasia de esa localidad y Sportivo Belgrano de San Francisco.

El árbitro del encuentro será José Díaz, acompañado por los jueces asistentes Matías Coria y Darío Martines. El cuarto árbitro de este partido será Leandro Hartfiel.

El Lobo viene en racha: suma cuatro encuentros sin derrotas desde la llegada de Martín Pinilla con dos victorias y dos empates que le permitieron salir del último lugar de la tabla de posiciones. Con nueve unidades, el equipo de La Histórica se ubica en la octava posición por encima de El Linqueño (nueve, pero peor diferencia de gol) y Atlético Escobar (ocho).

En su última presentación, Gimnasia empató 0-0 con Douglas Haig en Pergamino, un resultado positivo tomando en cuenta que se trata del líder del grupo (tiene 23 puntos). Sin embargo, el próximo encuentro presume mayor dificultad, ya que enfrentará a un elenco que suma cinco victorias consecutivas y se ubica en la segunda posición con 22 unidades.

Para este partido, los elegidos por Pinilla son: Lautaro Altamirano, Damián Baltoré, Ramiro Baro, Jonathan Benítez, Micael Bogado, Juan casares, Lautaro Denning, Agustín Favre, Agustín García, Nicolás Germanier, Nicolás Gómez, Facundo Laumann, Enzo Márquez, Tomás Palladino, Emilio Rébora, Felipe Rocca, Juan Rodríguez, Augusto Sonzogni, Nicolás Suárez y Tomás Valle.

De no mediar nada extraño podría producirse el regreso de Emilio Rébora en el arco luego de recuperarse de un desgarro en el gemelo sufrido en el calentamiento previo al encuentro frente a El Linqueño. Otra variante podría darse en el ataque con el ingreso de Micael Bogado por Augusto Sonzogni, aunque esta sería una decisión táctica.

Si esto ocurre, el equipo saldría con: Emilio Rébora; Juan Casares, Facundo Laumann, Tomás Palladino, Nicolás Gómez, Felipe Rocca; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.

El rival

El entrenador del Verde, Cristian Álvarez, decidió para este partido que los citados sean los siguientes:

-Arqueros: Leonardo Martina y Pedro Bravo.

-Defensores: Jonathan Paiz, Gianfranco Ferrero, Leonardo Ferreyra, Tomás Pennesi, Lucas Alessi y Joaquín Vidal.

-Mediocampistas: Santiago Churchi, Elías Franceschi, Mariano Sagristani, Jeremías Giménez, Agustín Pastorelli, Joaquín Bassani y Pedro Contreras Aymar.

-Delanteros: Alfio Lehmann, Emanuel Mergado, Juan Bono Merlo, Gonzalo Tarifa y Juan Aróstegui.