Colapinto terminó 15° en una nueva carrera ganada por Antonelli

No fue el fin de semana para Colapinto, que terminó último entre los que acabaron en pista.

Este domingo se disputó la competencia correspondiente al sexto Gran Premio de la temporada de la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco reunió a los mejores pilotos del mundo para definir al ganador del fin de semana.

La carrera tuvo un golpe de efecto en la largada, con Max Verstappen abandonando la competencia luego de partir desde el segundo lugar. Esto beneficio a Lewis Hamilton, que saltó al segundo puesto, mientras que Charles Leclerc pasó a ser el nuevo tercero.

El desarrollo de la competencia fue normal, lo esperable en Mónaco con pocos sobrepasos y casi nula presión sobre el líder, que llegó a distanciarse por 20 segundos del multicampeón británico.

Sin embargo, el accidente de Lance Stroll, ocurrido a 16 vueltas del final complicó el desarrollo. Un error estratégico de Ferrari fue clave para que poco después se produjera el choque y abandono de Leclerc en el mismo sitio en el que se accidentó Stroll, lo que forzó a la bandera roja en el circuito.

En el relanzamiento, Hamilton buscó a Antonelli sin éxito; mientras que atrás se produjo un toque entre Nico Hulkenberg y Carlos Sainz que perjudicó a Franco Colapinto. El argentino no pudo pasar del puesto 13 y en ese momento cayó al 15° lugar, último de la grilla tras los abandonos de: Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Lando Norris, Stroll, Leclerc y Sainz.

Arriba, Antonelli se llevó la victoria, Hamilton fue el segundo en pasar la bandera a cuadros y Pierre Gasly lo hizo en un sorprendente tercer lugar. Sin embargo, una sanción lo retrasó 10 segundos, dejando por delante a Isack Hadjar, que se subió al podio. El francés de Alpine cayó al séptimo lugar.

Flojo fin de semana para Colapinto que tendrá revancha pronto: en la semana entrante competirán en el circuito Barcelona - Catalunya.