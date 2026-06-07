Lisandro Martínez destacó la mentalidad del grupo diseñado por Lionel Scaloni

Luego de la victoria sin sobresaltos frente a Honduras por 2-0 en el duelo disputado en el Kyle Field de College Station, Texas, algunos futbolistas se detuvieron a hablar con la prensa acreditada en el lugar. Uno de ellos fue el entrerriano Lisandro Martínez, quien expresó algunas reflexiones respecto al encuentro.

En ese marco, el gualeyo destacó que la preparación del equipo es siempre la misma, con el enfoque puesto en mejorar y llegar lo mejor posible a la disputa de cada torneo. “Para nosotros, cada partido es una final y se vio reflejado en las ganas que pusimos. Este grupo está dispuesto a eso, me encanta la mentalidad que tiene”, subrayó.

Por otra parte habló del golpe bajo sufrido por el plantel tras la confirmación de la lesión sufrida por Leonardo Balerdi. “Es durísimo. Le dimos nuestro apoyo, le mandamos mucha fuerza. Tiene que servirnos de motivación para seguir dejando la vida”, dijo.

Para concluir, señaló: “Estamos para jugar partido a partido dando lo mejor, tratando de dejar a nuestro país en lo más alto”.

“Me preparé muy bien”

Otro que habló fue Lautaro Martínez, autor del primer gol -de penal- en el triunfo de la Argentina. Señaló que su preparación fue buena y advirtió que buscará revancha en lo personal después de lo sucedido en Qatar: “Me preparé muy bien, mentalmente más que nada. En Qatar, individualmente, no llegué como quería. Por eso quiero sumar todos los minutos que pueda y seguir ganando confianza”.

El Toro indicó que el equipo tendrá que defender lo logrado en Qatar. “Va a ser duro, pero vamos a darlo todo para dejar a Argentina lo más alto posible”, señaló.